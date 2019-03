"No puedo entender que Fabián ya no esté con sus hijos"

"Hoy mis hijos empiezan las clases sin el padre. Me preguntan cuándo va a volver y no sé qué decirles", dijo Julia Coria, la esposa de Fabián Cragnolino, víctima fatal del accidente de San Martín y Garibaldi, cuando la audiencia penal se acercaba al desenlace y la jueza le cedió la palabra. "Esto le pudo haber tocado a cualquiera y no quiero que vuelva a suceder", dijo con voz quebrada.

"Yo quería contar cómo era Fabián. Estaba en horario de trabajo. Tenía dos trabajos para mantener a sus hijos. Hoy empiezan las clases sin el padre. Y yo estoy acá, en este lugar donde no tendría que estar, pidiendo justicia por alguien que iba manejando, que no valora la vida de nadie. Porque salió a toda velocidad. Está en los videos", expresó.

"Fabián era una persona excepcional, trabajaba mucho, amaba a su familia, No puedo entender que no esté y quiero que esto no suceda otra vez"., señaló

A renglón seguido, dijo que le habían llegado rumores que aseguraban que D. estaba organizando su salida del país", hasta que fue detenido. Ahora Julia buscará un tratamiento psicológico para sus hijos y al retirarse de la sala dijo haber obtenido "un poco de tranquilidad" con el resultado de la medida judicial.