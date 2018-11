"No puede solicitar incumplir una norma"

La autora del proyecto que pide retirar imágenes religiosas de espacios públicos de hospitales y escuelas, Celeste Lepratti, advirtió que el decreto no fue un "error", sino que fue aprobado después de tiempo de trabajo en la comisión de Gobierno entre concejales de diferentes bloques. "Es excesivo el pedido del arzobispo para que la norma no sea reglamentada o llevada a la práctica. No puede solicitar el incumplimiento de una norma votada por la mayoría de los concejales", sostuvo.

Lepratti recordó que el proyecto fue discutido en la comisión de Gobierno y fue tratado en el recinto, donde fue aprobado por mayoría reglamentaria. "No se trata de un error, no podemos hablar de esto. Todos los espacios políticos tuvieron tiempo de manifestarse y valorar de qué se trataba", sostuvo.

La concejal del Frente Social y Popular consideró "excesivo" el pedido de Martín para que la norma "no sea reglamentada o llevada a la práctica. Creen que pueden solicitar el incumplimiento de la norma votada por la mayoría", cuestionó.

En la base de la iniciativa aprobada el jueves pasado, recordó Lepratti, se encuentra la demanda de separación de la Iglesia y el Estado, y "acá estamos viendo una vez más cómo la Iglesia pretende impedir el cumplimiento de una norma", sostuvo.

"Lo que queremos garantizar es el derecho de la población a la libertad religiosa, por eso pedimos el retiro de las imágenes sólo de los espacios comunes. No pedimos que se cierren las capillas, pero sí que en las salas de espera no tengan símbolos religiosos. Tampoco pedimos que se retiren obras de arte de valor patrimonial. La idea no es estar destruyendo lugares", concluyó la concejala.