No hubo acuerdo en la paritaria y los municipales paran jueves y viernes

Tras casi cinco horas de reunión, no hubo acuerdo entre los intendentes y presidentes de comuna de la provincia y los trabajadores municipales, quienes rechazaron la propuesta y ratificaron el paro de 48 horas para esta semana.

"Rechazamos la propuesta porque la consideramos insuficiente y no tiene mucho contenido", aseguró el secretario general del gremio de los municipales de Rosario, Antonio Ratner, en diálogo con La Capital antes de volver desde Santa Fe.

Las autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales —Festram— ratificaron la medida de fuerza que habían anticipado en la previa sin concurrencia a los lugares de trabajo. "Nosotros queremos un porcentaje mayor en el primer mes (marzo) y finalizar antes de agosto", advirtió Ratner.

El dirigente también comentó que buscaban "agregar un sueldo mínimo garantizado pero no lo pudimos consensuar", al tiempo que aseguró que desde su sector ofrecieron "diferentes alternativas como para negociar. Y sólo recibimos una rotunda negativa a modificar las pautas".

En diálogo con este diario desde la ciudad de Santa Fe, el dirigente también agregó que "la cláusula gatillo es muy difícil de acordar porque, si en el primer semestre la inflación supera lo estipulado, ¿cómo y cuándo se va a aplicar?", se preguntó, al tiempo que sentenció: "Nosotros necesitamos saber cómo vamos a compensar esa pérdida salarial si fuese necesario".

Leer más: Fracasó la negociación paritaria y los municipales paran 48 horas esta semana

Según el dirigente gremial, todas estas idas y vueltas en las que no faltaron los cuartos intermedios y las reuniones entre algunas de las partes involucradas determinaron "falta de claridad en estos ítems, en las consultas y en las reuniones y, sin embargo, llegamos casi a las 21 sin poder tener una propuesta clara y concreta, más allá de esos porcentajes, y por todas esas cosas decidimos rechazarla por insuficiente".

No obstante, Ratner se mostró proclive a "seguir dialogando para construir en conjunto, no con pautas que no puedan moverse ni un centímetro. Así no tiene sentido reunirse, porque puede haber posiciones rígidas pero también espacio para negociar y eso no lo vimos por parte de los representantes de los intendentes y presidentes comunales".