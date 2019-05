"En este momento no tenemos faltantes de la vacuna de la gripe", señaló el responsable de Promoción y Prevención de la Salud de la provincia, Julio Benfani, en referencia a la provisión de las dosis que, como todas las vacunas del calendario oficial, corresponden a la Nación. El epidemiólogo indicó que "si en algún momento no hay, es porque la distribución se hace semanalmente para garantizar la cadena de frío"; y si bien admitió que "no llegan en el número solicitado, se están entregando".