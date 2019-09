"No es mi estilo", dijo Horacio Boix sobre las balaceras

El suspendido titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Boix, separado del cargo en el marco de una investigación por malversación de fondos, negó las acusaciones del directivo de la entidad, Horacio Yannotti, quien lo responsabilizó por la balacera que se registró el jueves por la tarde contra su domicilio.

"No es mi estilo, yo no acostumbro a hacer esas cosas", comentó Boix. "Escucho a este hombre decir tantas barbaridades, cuando es a él a quien le gustan los fierros, los medios. Me pongo a disposición de la Justicia para que investigue", recalcó Boix.

Y se desligó del caldeado clima que atraviesa la entidad. "No tengo nada que ver con eso, me entero de esto por la radio. Sabrán ellos las cosas que hacen. No pisé más el sindicato, estoy a disposición de la Justicia".

También advirtió que su corrimiento del cargo "es ilegal, porque no se ajusta a la ley de asociaciones sindicales para nada". Y volvió a desligarse de los hechos de violencia: "En unas elecciones el ex tesorero me acusó de la balacera contra la casa, y en ningún momento se pudo constatar".