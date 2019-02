"No deben transportar a más de una persona además del chofer"

Ante la repetición de este tipo de conductas imprudentes, Sebastián Kellman, director de Formación y Divulgación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), recordó que la normativa nacional indica que "las motocicletas no deben transportar más de un pasajero, que debe estar ubicado detrás del conductor, ni carga superior a 100 kilos". Además, señaló que "el conductor y el acompañante deben llevar cascos bien abrochados".

También apuntó que "los ciclomotores (vehículos cuya cilindrada es menor a 50 centímetros cúbicos y circulan a menos de 50 kilómetros por hora) no pueden transportar pasajeros, ni carga superior a 40 kilos". El vocero señaló que la ley nacional de tránsito 24.449 "no establece una edad mínima para ser acompañante en una motocicleta. No obstante, es importante comprender el riesgo de transportar menores en este tipo de vehículos", recomendó.

Sin embargo, dentro de los límites de Rosario una norma sí prohíbe expresamente llevar niños de menos de 10 años como acompañante. El Código de Tránsito (ordenanza 6.543) establece que estos menores no pueden ser transportados en motovehículos, aun cuando lleven casco. La sanción es una multa entre las 25 y 75 unidades fijas, según el valor actual de un litro de nafta súper de YPF. De mil a 3 mil pesos, aproximadamente.