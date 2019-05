En octubre de 2018, las organizaciones en defensa del medio ambiente que conforman "Más Río, Menos Basura" realizaron una jornada de limpieza en el arroyo Ludueña, durante la que sacaron entre 200 y 300 kilos de basura en pocas horas, fundamentalmente residuos plásticos, botellas descartables y embalajes de telgopor. Entonces, desde el Taller Ecologista, una de las entidades que participó de la actividad, encendieron alarmas por la gran cantidad de desechos presente en el cauce de agua.

Para Mirko Moskat, integrante de la ONG, si bien la máquina flotante es una buena noticia la iniciativa de "no ataca las causas del problema" y "quizás no sea del todo efectiva". Consideró que "hay que desarrollar estrategias de reducción de elementos descartables, particularmente de plásticos", y recordó que en el Concejo hay presentados cuatro proyectos que aguardan su tratamiento. También afirmó que "hay que resolver los problemas de higiene urbana que hay aguas arriba", ya que entiende que "hay zonas que no cuentan con recolección". Por otro lado, aseguró que corresponde "atacar las otras causas de deterioro y contaminación del arroyo, como los residuos cloacales e industriales.