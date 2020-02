No adelantó porcentajes

La ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, comentó sus sensaciones y resaltó que los docentes santafesinos tendrán tiempo de votar en asamblea. "Pensamos que se va a llegar y que todos vamos a poner un gran esfuerzo para que así sea. Todos estamos esperando que el 2 de marzo inicien las clases, las mesas paritarias tuvieron un intenso trabajo no sólo en los temas del salario, sino también en las condiciones de trabajo y en la planificación pedagógica", precisó la funcionaria. En ese sentido, no quiso adelantar la cifra que se les va a proponer a los docentes, ni tampoco si será trimestral o cuatrimestral. "Los gremios nos plantearon que no quieren perder ante la inflación. El planteo en la mesa salarial es que haya aumento, que se cuide el poder adquisitivo del salario de los docentes, y que haya una propuesta de posible actualización", confió Cantero.