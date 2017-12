Un curioso caso llamó la atención en los Tribunales de Rosario. Es que la Cámara en lo Contencioso y Administrativo tomó la determinación de rechazar el pedido de acceso al cobro de una pensión a un hombre que para lograrlo se había casado con su tío abuelo de 90 años.

Teniendo en cuenta que su anciano tío, un ex empleado de la Municipalidad de Rosario, se encontraba gravemente enfermo, este muchacho le propuso formalizar un casamiento a través de una unión de carácter igualitaria, para de esa manera poder acceder al beneficio del cobro de su pensión.

Poco tiempo después, el tío falleció, y en ese marco su sobrino inició rápidamente los trámites correspondientes para lograr la adjudicación de la pensión, pero el Instituto Municipal de Previsión Social analizó pormenorizadamente el caso y decidió rechazar el beneficio.

En este caso, para negar el otorgamiento de la pensión dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio local, según detalló el portal Tiempo de Justicia.

Ante esta intrincada situación, el sobrino del fallecido presentó un reclamo en la Cámara Contencioso Administrativo, la que también rechazó la demanda, dando por tierra con las intenciones del muchacho, que por lo expuesto por la Justicia se quería aprovechar del delicado estado de salud del nonagenario, utilizando la complicidad de un casamiento igualitario.

Frente a este curioso episodio, autoridades del municipio local destacaron que se reiteran los intentos de lograr este tipo de beneficios del Instituto Municipal de Previsión Social, con algunas maniobras ilegales o insólitos artilugios.

Estrategias

"Para nosotros no es el primer caso en ese sentido", apuntó por su parte la subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Rosario, Carmen Donadío.

La funcionaria remarcó que en este caso puntual, "se realizaron las averiguaciones correspondientes y se logró conseguir pruebas suficientes para entender que no había convivencia en la pareja, ni siquiera con la finalidad del cuidado, por cuestiones de salud del anciano".

Este último dato no es menor si se tiene en cuenta que muchas personas conviven con ancianos y los asisten en sus últimos años. Este no era el caso, ya que los empleados del Instituto Municipal de Previsión Social pudieron determinar, mediante distintas tareas, como un trabajo de campo en el barrio y consultas a los vecinos, que el sobrino en cuestión no había convivido con el anciano y se había planeado la unión civil pocos meses antes de su deceso con la intención de tramitar luego la pensión.

El caso de Reinaldo y Adelfa

El episodio del hombre que se casó con su tío abuelo en Rosario atrae el recuerdo de otro matrimonio similar que provocó gran polémica: el casamiento entre Reinaldo Wabeke (de 24 años), y Adelfa Volpes (de 82), en 2007 en Santa Fe. Aquella pareja, con 58 años de diferencia, duró solamente 24 días. En la luna de miel en Río de Janeiro, Adelfa sufrió un accidente cerebrovascular y murió. El joven fue muy criticado porque se decía que "sólo se casaba con la señora para quedarse con su fortuna". Finalmente, heredó los bienes de su difunda esposa y también su pensión.