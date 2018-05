Niegan irregularidades y defienden la difusión

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, defendió la convocatoria pública y federal que hizo el Ministerio de Justicia de Santa Fe ante las críticas de parte del arco opositor en la Legislatura provincial. "Se cumplieron todos los pasos legales antes de llegar a esta instancia, no hubo ninguna irregularidad", planteó el funcionario.

Las críticas partieron de la legisladora santafesina Patricia Chialvo (PJ), quien puso en duda que se hayan cumplimentado todos los pasos administrativos previstos en la legislación vigente.

"No tenemos la certeza de que se hayan agotado todas las instancias previas para hacer esta convocatoria pública a través de los medios, que viola la ley y parece convertirse en una subasta pública", disparó la diputada por La Ocho.Según Figueroa Escauriza, "esa crítica parte del desconocimiento. No sólo se han cumplido todos los pasos legales sino que esto está supervisado por la Justicia, que también ha dado su aval", dijo.El funcionario fue más allá y promovió la difusión mediática de las convocatorias. "Esto nos permite llegar a un público masivo que muchas veces no está inscripto en el Ruaga y así sumar posibles adoptantes", indicó.Y contó que de la última convocatoria pública que terminó con la adopción de una menor en Funes, "quedaron varios interesados que terminaron anotándose en el Ruaga y adoptaron ya a 14 adolescentes de entre 12 y 14 años, que antes no lograban encontrar una familia".