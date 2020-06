La ex ministra de Salud Andrea Uboldi consideró necesario remarcar que, aún con todos los recaudos, una persona puede contraer la enfermedad y pidió no culpabilizar al enfermo. "Nadie elige enfermarse. Es algo que puede ocurrir y nos va a ocurrir a cualquiera de nosotros. Uno puede tomar precauciones, pero se puede contagiar igual, por lo tanto no hay que estigmatizar a la persona que se contagia ni excluirla", subrayó y advirtió que muchas veces estas actitudes retrasan las consultas médicas o entorpecen la búsqueda epidemiológica de las personas que han tenido contacto con casos positivos.