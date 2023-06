Nación advirtió que aún no se pueden vender viajes de egresados a Bariloche para 2025

Lo que apareció como una duda de algunos padres a quienes les ofrecen firmar contratos de venta de viajes de egresados a Bariloche que recién se van a concretar en 2025, se convirtió en una certeza. Desde el Ministerio de Turismo de la Nación confirmaron que de acuerdo a la normativa vigente, regida por la ley de turismo estudiantil, no hay en el país empresas habilitadas para concretar operaciones de venta para el año 2025. Así lo confirmó la Dirección de Agencias de Viaje del ministerio, que indicó a La Capital que la norma "no lo permite" y señaló: "Una agencia habilitada ahora puede vender viajes lo que queda de 2023 y todo 2024, pero no 2025".

Consultada por La Capital, la Dirección de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo de la Nación ratificó lo que este lunes ya habían señalado representantes de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (Arav): no hay en el país agencias habilitadas para concretar ventas de viajes para el 2025.

Fuera de ley

La respuesta fue taxativa y basada en la normativa vigente que "no lo permite". Y más aún, indicaron que "por ejemplo, una agencia habilitada ahora puede vender lo que queda de 2023 y todo 2024, pero no 2025".

Así lo establece la resolución Nº23 del año 2014 que es la reglamentación que establece los plazos para las agencias de viaje de acuerdo a la fecha de emisión o renovación de los certificados de Turismo Estudiantil.

Es más, señalaron que las familias pueden evacuar sus dudas en el ministerio a través de los canales de consulta y denuncia de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes: 4316-1600 (internos 2155 y 2144), los correos electrónicos estudiantil@turismo.gob.arm, registroagencias@turismo.gob.ar y sumarios@turismo.gob.ar, o incluso a través de un formulario específico a través del cual pueden dejar asentadas denuncias por incumplimientos.

Horas antes, desde la Arav ya habían dejado en claro que "no hay en la Argentina ninguna empresa de turismo que hoy esté habilitada para ofrecer viajes estudiantiles ni educativos a ningún destino del país para el 2025" y advirtieron que eso deja a los contratos "fuera de la normativa vigente" y a los padres y estudiantes "sin garantías por parte del Estado" en caso de incumplimientos.

Las dudas de las familias

El mecanismo de oferta y venta de estas promociones que reciben las familias por estos días de una reconocida agencia de viaje es igual al de cada año, lo que empuja aún más la incertidumbre es el contexto de fuerte crisis económica y el horizonte de tener que abonar viajes que están por encima de los 800 mil pesos por cada alumno. Por eso, las ofertas de descuentos tientan a más de uno y los promotores se acercan primero a los chicos y luego tienen reuniones "informativas" con los adultos responsables. Y es allí donde empieza a plantearse el apremio por la contratación del viaje.

"La oferta que hacen es que si se firma el contrato en diez días, el precio por estudiante baja, pero la condición es el tiempo de la forma e incluso llevan consigo un precontrato que en algunos casos firman algunos padres", contó una mamá de una escuela del macrocentro rosarino, que ante los beneficios consultó otras empresas.

"En las otras me dijeron con claridad que me podrían explicar los servicios, pero no vender el viaje porque no estaban autorizados por la normativa nacional", señaló la mujer, indicando que "hay otras empresas que respetan los tiempos estipulados por la normativa de turismo".

Por su parte, el papá de un estudiante del Superior de Comercio señaló que su "preocupación es tener un contrato que no esta avalado por Turismo" y agregó: "Si está por fuera de lo que dice la legislación nacional y recién en diciembre próximo estaría dentro de lo que la norma establece, ¿qué pasa si hay lío con los movimientos de dinero que de acá a diciembre uno haga de buena fe. ¿Van a cumplir? Y si no cumplen, ¿quién lo banca?"