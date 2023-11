"Nací de nuevo", afirmó el hombre que iba en el auto que fue aplastado en Circunvalación

"No sos vos, me decían las chicas", contó el conductor del vehículo, sobre las enfermeras que lo atendieron, quienes no podían creer que tuviera solo rasguños después de ver cómo había quedado el auto.

La víctima -que es comerciante, reside en Melincué y viene seguido a Rosario- fue rescatada del auto por los Bomberos Zapadores, quienes lo sacaron en la tabla y lo trasladaron inmediatamente en el helicóptero sanitario al HECA.

Gisela, su esposa, se enteró del siniestro vial por la policía. "Me llama un policía y me avisa que mi marido tuvo un accidente y no sabía qué hacer. Entonces lo llamé y me atiende él y me dijo que estaba bien", afirmó, a la vez que le contó que lo estaban sacando del auto.

"Venía manejando por Circunvalación, de golpe me pega algo de atrás en el auto, hago un trompo y de pronto veo que se me viene encima esa mole, el contenedor", relató Juan José, quien nunca vio de afuera cómo había quedado el auto, ya que cuando lo sacaron los bomberos se lo llevaron inmediatamente.

"Por suerte me agarra un poco del medio del auto para atrás, porque si me agarra más al medio, un metro antes, no estaría hablando con ustedes", sentenció.

"Escuchaba que la gente gritaba están todos muertos, porque pensaban que era una familia la que iba en el auto. Pero por suerte lo puedo contar. Volví a nacer, como me dijeron los médicos y las enfermeras", contó Juan José.

Además de hablar con su mujer por teléfono, lo llamó al hermano para avisarle lo que había pasado y para decirle que estaba bien.

>> Leer más: Siniestro vial en Acceso Sur: un camión con acoplado volcó y aplastó a un auto

"La gente se acercó enseguida y se portó muy bien. Pero nadie me tocaba hasta que no llegaron la policía y los bomberos, y empezaron a cortar los hierros. Había vidrios por todos lados", relató en diálogo con Telefé Rosario, a tiempo que agregó que "nunca" perdió la conciencia.

También contó que estuvo entre 25 y 30 minutos dentro del auto hasta que lo pudieron sacar y que los bomberos le hablaban continuamente y le preguntaban todo el tiempo cómo estaba. "Uno de ellos también me sostenía la cabeza por las dudas que se me pudiera caer algo encima porque estaban cortando los hierros del auto", argumentó.

"Por suerte, estoy perfecto. No tengo nada, solo un rasguño en la mano", contó, al tiempo que dejó una sentencia: "Tuve un Dios aparte. Volví a nacer. Ahora todo lo que viene va a ser mucho mejor que esto".

accidente circunvalacion.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

accidente circunvalacion01.jpg