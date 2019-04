Cada domingo a las diez de la mañana Nacho Elías, de nueve años, aparece con un fuentón naranja, dos toallitas del mismo color y un aerosol y se pone a limpiar los nombres de los héroes de la guerra de Malvinas grabados en las placas de granito gris del Cenotafio situado frente al Monumento. Parece una película, pero es real.

"Mamá, yo quiero ir a limpiarlo", sorprendió Ignacio Elías, entonces de seis años, el día que se enteró de que un grupo de hinchas de Universidad de Chile habían pintado sobre los nombres de los héroes de Malvinas, recuerda su madre, Mariana Nimitan, una docente de 36 años del barrio Alvear, la historia de Nacho. Y ayer a la mañana el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario, Claudino Chamorro, junto a un nutrido grupo de veteranos y el concejal Pablo Javkin le entregaron a Nacho Elías el certificado de Ciudadano distinguido, en el Cenotafio que limpia cada domingo.

Como cada domingo, Nacho llegó temprano y sonriente junto a su mamá y a su papá, Leandro, con su fuentón con implementos, su corte de pelo con un largo mechón sobre un costado de la frente, vestido con una remera blanca de Malvinas, pantalón camuflado y zapatillas grises.

Luego de la entrega, las fotos y los aplausos del puñado de ex combatientes, Ignacio confió a La Capital que "le dije a Javkin que si es intendente le hago una apuesta: que él mande a la GUM a cuidar y yo vengo dos veces por semana".

"Yo vengo todos los domingos, excepto cuando llueve o hace 50 grados", recordó Ignacio, quien reveló: "Le dije a mi abuelo Miguel, que hoy no pudo venir porque está enfermo, si me podía traer porque mis viejos no me traían". Chamorro le expresó a Ignacio durante el breve acto que "Malvinas es algo que no se tiene que olvidar nunca y vos, con lo que estás haciendo, estás compartiendo los mismos valores por los que nosotros luchamos en Malvinas. Por eso sos un orgullo, por tu compromiso, y sos una personita que lleva adelante la Causa Malvinas".

A su lado, el concejal Javkin le comunicó a Ignacio que "tus amigos, los veteranos de Malvinas, nos propusieron al Concejo que te distingamos, como hacemos con personas más grandes por su trayectoria de años, porque cuando éramos chicos como vos no nos hablaban mucho de Malvinas y fue un tema olvidado, y esto es algo que votamos todos los concejales de todos los partidos".

A su turno, el ex soldado combatiente Fernando Vitale, uno de los impulsores de la distinción, recordó que su cuñada, que es docente compañera de la mamá de Nacho, le mostró un día una foto de un chico de jardín que festejó el cumpleaños con una torta de Malvinas. "Seguí el tema, nos enteramos de que venía a limpiar las placas y un domingo que estaba de guardia con los compañeros, como hacemos todos los fines de semana, veo a un chico que venía con un fuentón, dos toallitas y un limpiador en aerosol", agregó.

Cuestión Malvinas

"A Nacho siempre le interesó Malvinas, pero no es que nosotros se lo inculcamos, es un chico que se interesa por las cuestiones sociales, si alguien necesita algo él lo ayuda, así como se interesa por las Madres de Plaza de Mayo. El venía a leer los nombres de las placas y cuando las vandalizaron nos dijo «yo quiero ir a limpiar»", recuerda su mamá.

"«Ya vamos a ir» le decíamos, pero no veníamos porque mi esposo trabaja en una librería, quien le trajo varios libros sobre Malvinas, y vivimos todo el día trabajando. Entonces un día lo agarró a mi papá, su abuelo Miguel, y le dijo que quería venir, pero nosotros no lo traíamos, entonces quedaron en venir ese domingo a las 10", recuerda.

Al finalizar, un veterano de Malvinas le regaló a Ignacio una camiseta de Newell's con el número 43 del volante Aníbal Moreno y firmada por varios jugadores del plantel.

"Alguien que no lo conoce puede pensar que nosotros se lo inculcamos, pero no sé de donde viene. Nacho es un nene despojado de las cosas materiales, al que le gustan mucho la historia y la política", confía la mamá de Ignacio Elías, el alumno ejemplo del cuarto grado de la Escuela Albert Sabin, de Rueda y Camilo Aldao, en el barrio Triángulo, que desde ayer es el ciudadano distinguido más joven de Rosario.