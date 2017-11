Murió un obrero al caer por una escalera en una obra en construcción

Un hombre de la construcción falleció esta mañana al caer desde unos cuatro metros en una obra en construcción en la zona de Génova y Avellaneda.

El hecho se produjo cerca de las 7 de la mañana. El obrero es un hombre de apellido Falcón, de alrededor de 48 años, de nacionalidad paraguaya y cayó por una escalera desde unos cuatro metros de altura.

Embed #Zysman830 | ⚠️Un trabajador de unos 40 años falleció al caer por el hueco del ascensor https://t.co/hiXfVYXcAh pic.twitter.com/Z0voC58SBr — La Ocho am830 (@laochoam830) 6 de noviembre de 2017

"Se está investigando por qué cayó este muchacho, si se rompió el arnés de seguridad o qué es lo que pasó", señaló a Zysman 830 de La Ocho Pablo Sosa, de la comisión directiva de la Uocra Rosario. Desde Fiscalía apuntan que por estas horas hay medidas en curso para dilucidar la mecánica del hecho y corroborar que el obrero tuviera todos los elementos de seguridad al momento de la caída.

Un compañero de la víctima aseguró que el obrero tenía el arnés colocado "pero no estaba el cabo de vida y no tenía puesta una de las mariposas". Denunció que los obligan a trabajar rápido "y así uno no puede supervisar bien su propio trabajo".

El cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia correspondiente. Interviene el fiscal Donato Trotta, de la Unidad de Homicidios Culposos.