Municipales se encaminan a definir hoy un nuevo paro de 48 ó 72 horas

El gremio que nuclea a los trabajadores municipales decidirá hoy la posibilidad de recurrir a un nuevo paro la semana próxima, de 48 o 72 horas con movilización, en caso de no recibir una propuesta por parte del municipio. Además, 26 cirugías y 18 endoscopías debieron reprogramarse en hospitales públicos de la ciudad debido a las dos jornadas de paro, entre el martes y ayer.

Desde la Municipalidad precisaron que se suspendieron, entre los dos días, 4 cirugías en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), 10 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) y 12 en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Además, se reprogramaron 18 endoscopías en el efector de San Luis y Moreno.

Esos valores se suman a las suspensiones de turnos de especialidades y consultas ambulatorias, que no pudieron precisar en la Intendencia debido a que el personal que recopila los datos también cumplió la huelga.

Por otro lado, La Capital consultó a la Secretaría de Gobierno respecto de cuántos trámites debieron posponerse por la medida. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Por su parte, la intendenta Mónica Fein criticó nuevamente el paro que realizaron los empleados nucleados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram), dentro de la que se encuentra el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

"(La medida de fuerza) tiene una condición insólita e injusta, además de inadecuado y desacompasado de lo que está pasando a nivel laboral en Argentina", sostuvo la mandataria municipal en declaraciones a La Ocho.

Tras ello, afirmó que se cumplió con los trabajadores durante el año pasado por encima de los ingresos con los que cuenta la Municipalidad. Por ello, espetó: "Los municipios no podemos ser sólo pagadores de sueldos".

"En 2018 terminamos pagando un 49,5 por ciento de aumento. Después de varias reuniones, se les ofreció a los empleados pagar les la inflación de enero y febrero y después encontrar un camino de acuerdo, pero eso fue rechazado con un paro", aseguró Fein.

Si bien la intendenta se mostró muy molesta, no dejó de reconocer que los problemas en la economía nacional repercuten en los salarios.

"No es responsabilidad de los trabajadores el problema que tiene la economía argentina, pero considero injustas e inadecuadas 48 horas de paro porque la oferta fue pagar la inflación de enero y febrero y que sigamos discutiendo para llegar a un acuerdo", finalizó Fein.

Decisión

Ante estos dichos, el secretario general del STM, Antonio Ratner, contó a este diario que hoy, a las 10, se reunirá la comisión que está a cargo de la negociación paritaria para ver cómo sigue el plan de lucha. Y anticipó que es "muy factible" que la semana próxima se repitan las medidas de fuerza tomadas por el gremio; afirmó que evalúan la posibilidad de que se extienda a 72 horas.

"Vamos a analizar con todos los gremios, que somos más de 42 en toda la provincia, cómo sigue el plan de lucha. En Festram se reúne la comisión a cargo de este planteo salarial para ver cómo seguimos", aseguró Ratner.

Respecto a la posibilidad de extender las medidas de fuerza, el referente de los empleados municipales anticipó que "es muy factible que haya una medida de fuerza. Puede ser de 48 o 72 horas, y estamos evaluando la movilización para el primer día".

Esta eventual marcha puede coincidir con otros gremios que ya anunciaron que adoptarán una medida similar: docentes, estatales y personal de sanidad."No hay propuesta" por parte del municipio a la actualización de los salarios, dijo el gremialista. "Con total honestidad, no tienen la menor idea de qué proponer y están esperando a ver qué hace la provincia para que ellos puedan ofrecer algo que no esté disociado a lo que se indique a nivel del gobierno santafesino. No sé para qué tenemos paritarias desde 1996", puso de manifiesto.

"Fein dijo que es como que vamos a contramarcha de lo que es el país. Y vamos a contramarcha de lo que es el país de (el presidente Mauricio) Macri: desocupación, bajo salario, el Fondo Monetario Internacional metido y aumento continuo de precios", concluyó.

Médicos van a la huelga el martes y miércoles de la próxima semana

Los médicos irán a un paro de actividades por 48 horas la semana próxima, a concretarse el martes 26 y miércoles 27 de marzo. Sólo habrá guardias mínimas.

Así lo informó la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), luego de una reunión paritaria en el marco de la negociación salarial de este año, que se llevó a cabo en la sede santafesina del Ministerio de Trabajo provincial.

Desde Amra resolvieron rechazar la propuesta oficial y decretar un paro de actividades por 48 horas en todos los efectores públicos provinciales, en todos sus niveles, sin concurrencia a los lugares de trabajo y con atención de guardias mínimas.

"En este nuevo encuentro, desde el poder Ejecutivo ofrecieron un aumento salarial del 10 por ciento sin sumar el 3,8 por ciento correspondiente al último pago de la cláusula gatillo de diciembre del año pasado, obviando enero y febrero de este año", aseguraron desde Amra.

A su vez, indicaron que "no hubo respuesta de ningún tipo acerca de la equiparación de los colegas monotributistas, quienes el año pasado sólo cobraron el 18 por ciento en dos tramos, en marzo y julio, sin percibir la actualización de la cláusula gatillo".

La oferta fue considerada desde Amra como "insuficiente, no sólo por la pérdida del poder adquisitivo que se genera en todos los profesionales de la salud, sino porque, además, la cláusula gatillo se abonará una vez firmada y una vez que la inflación supere el 10 por ciento".

"De no concretarse una nueva propuesta superadora, se endurecerán las medidas gremiales", concluyeron.