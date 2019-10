La secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Yamile Baclini, admitió que en ese sector hay "preocupación" por el escenario financiero y fiscal de la Intendencia, y no descartó que pueda implementarse alguna medida de protesta si los haberes de octubre fueran abonados en forma desdoblada, dejando la liquidación de las horas extras como una segunda cuota.

En los últimos dos meses, los empleados municipales cobraron sus haberes en dos cuotas.Por un lado, les liquidaron los sueldos y en siete o nueve días después les pagaron todo lo concerniente a las horas extras.



"Este mes no vimos que se hicieran gestiones como para que las cosas sen diferentes"

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, la dirigente de los municipales expresó que ve el futuro "con mucha preocupación. Ya fueron dos oportunidades en la que se realizó el pago desdoblado de haberes".

"Además _agregó_ desde la Municipalidad se han bajado las bajado la cantidad de horas extras. Hay muchas situaciones que afectan a los trabajadores, y este mes no vimos que se hicieran muchas gestiones como para que las cosas sen diferentes".

Baclini añadió que la compleja situación que afronta el municipio no sólo afecta al pago de haberes. "También está afectado el pago a proveedores", dijo.

"En definitiva, es un tema que preocupa y esperamos que se resuelva lo antes posible. El mes pasado hicimos una manifestación en contra de eso. La Municipalidad pide cumplir horas extras para cubrir diferentes servicios, pero no los paga de la forma que debería. Este es un trabajo que también es un servicio", expresó la dirigente.

Baclini indicó que por el momento no hay información de cómo será el cronograma de pagos de sueldos de este mes. "Estamos expectantes. Seguramente, si todo sigue igual que en las últimas veces, tomaremos alguna medida. No queremos llegar a esa instancia, pero si no queda otra salida y la Municipalidad vuelve a plantear el pago desdoblado, haremos una asamblea de delegados para resolver los pasos a seguir".