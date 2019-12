Municipales: el sueldo se cobrará desdoblado

El secretario de Hacienda municipal y secretario habilitado del Concejo, Santiago Asegurado, confirmó a LaCapital que hoy los 12.800 empleados municipales tendrán en los cajeros automáticos la totalidad del sueldo, incluida la cláusula gatillo. Sin embargo, los saldos correspondientes a las horas extras se cobrarán junto al aguinaldo recién el 21 de este mes.

De esta forma, Asegurado confirmó el cronograma para diciembre. Hoy cobrarán los activos, el 10 de este mes los jubilados y el 21 estará disponible el cobro de horas extras y el aguinaldo de activos y pasivos.

"Si bien lo que resta lo pagará la próxima gestión municipal, acordamos un esquema financiero hacia fin de año, en el marco de la transición", indicó Asegurado.

Por el lado del Sindicato de Trabajadores Municipales no hubo pronunciamientos durante la jornada de ayer. "Por el momento no está previsto convocar a los compañeros y compañeras", dijo una fuente sindical. No obstante, cabe recordar que el titular del gremio, Antonio Ratner, había advertido a través de este diario que "si se paga nuevamente de esta manera, vamos a ir de nuevo a la puerta de la Municipalidad y también vamos a acompañar el reclamo de los contratados", al sentenciar que en función del estado financiero del municipio, "tendrán que salir a tomar crédito y endeudarse".

Como muestra del estado de efervescencia, ayer los representantes de los 450 vehículos contratados (Parques y Paseos, Tránsito, GUM, Servicios Públicos) protagonizaron una protesta por los tres meses adeudados, que totalizan unos 70 millones de pesos. Ayer se consiguió el pago de septiembre en forma desdoblada, por eso el paro seguirá hasta el lunes, día en que se corrobore el cobro.