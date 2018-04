Mundial de Física: el Ministerio de Educación se lava las manos

El Ministerio de Educación de la Nación no entregará los fondos para que viajen los estudiantes que integran el seleccionado nacional al Mundial de Física. Argumentan que es potestad de las universidades que sostienen estos programas olímpicos "adelantar o no el financiamiento", hasta tanto Nación apruebe y gire los fondos necesarios. Del equipo argentino, tres son alumnos rosarinos.

Lucas Díaz, Ignacio Lembo Ferrari, Juan Recoaro y Marcos Olivera son los alumnos que llegaron, después de varias pruebas, a esta final. Lucas e Ignacio están en el primer año de la licenciatura en física en la UNR y Juan cursa el 5 año del Politécnico. En tanto que Marcos Oliveras es alumno de un colegio de Buenos Aires. Los cuatro aspiran a participar de la Olimpíada Internacional de Física que en julio que viene se realiza en Lisboa (Portugal).

Para poder llegar a esta final, deben entrenar. Una tarea que se hace en la Facultad de Astronomía, Matemática y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta casa de estudios es la que tiene a su cargo el programa olímpico. La semana pasada, cuando los chicos se disponían a viajar al entrenamiento, se enteraron que Nación no había firmado convenio con la UNC y por tanto el programa se suspendía. En la práctica eso es no entrenar, no viajar.

Ante la consulta de La Capital, fuentes del Ministerio de Educación de la Nación respondieron que "el plan que contempla la participación de equipos argentinos en olimpíadas está activo" y que "la resolución original y la resolución 332/18, que da continuidad en la organización de proyectos educativos con características de olimpíadas con el auspicio y financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, establece que las Universidades concursadas para la realización de las distintas disciplinas, deben aportar como mínimo el 30 por ciento del total presupuestado por ellas y aprobado el Ministerio de Educación de la Nación".

También señalan que "el destino de los fondos que entrega el Ministerio de Educación a las instituciones involucradas en la resolución, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, es para todos los conceptos". Y agregan que "son las propias universidades las que administran y distribuyen ese fondo según sus prioridades".

"Además, —continúa la misma fuente oficial— los convenios no se firman hasta que la Nación no apruebe el presupuesto presentado por las universidades".

El profesor Juan Farina, quien prepara a los estudiantes rosarinos y lleva adelante este programa olímpico en Rosario, destaca que es la primera vez que tres estudiantes de la ciudad son parte de un equipo que representará al país en un mundial de esta ciencia. Además de recordar que piden los fondos para que el Programa de las Olimpíadas continúe.

Ayer los estudiantes, profesores y familias enviaron una carta al ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiario, pidiendo financiamiento para estos certámenes, y a la coordinadora del programa nacional de olimpíadas de este ministerio, Alicia Ambrosino.

"Nos dirigimos a Ud. a fin de ponerle en conocimiento sobre la incierta y no menos angustiosa situación que están viviendo nuestros alumnos, los cuatro estudiantes de secundario que han sido preseleccionados para representar a la Argentina en julio próximo, en las Olimpiadas Internacionales de Física, a realizarse en Portugal", comienza la carta que lleva, entre otras, la firma del profesor Juan Farina.

"Por esta razón le escribimos: alumnos, padres y docentes, con el objetivo de solicitar vuestro apoyo, para que arbitren los medios y fondos necesarios de modo de alcanzar el financiamiento para finalizar y concretar la formación de la delegación nacional que viajaría a Lisboa en Julio próximo. Quedamos a la espera de vuestras novedades con la total confianza de que buscarán una pronta solución a esta situación", cierra la nota.