Esta mañana se conoció un nuevo caso de agresión verbal a una mujer taxista en la parada de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno. Natalia Gaitán, presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario, contó que esta situación "sucede continuamente a pesar de la presencia de los inspectores de Tránsito".

Los problemas en ese punto estratégico de la ciudad son recurrentes. Las denuncias por amenazas, intimidaciones y hasta agresiones que hacen taxistas que intentan levantar pasajeros son moneda frecuente y son agredidos por colegas son manera frecuente.

Ahora, Natalia Gaitán difundió otro episodio que la tuvo a ella como víctima. "Esto que ocurrió no es noticia nueva para las mujeres. Nos pasa a todas las mujeres y lo estamos denunciando a la línea 147. Venimos sufriendo las agresiones verbales por parte de un sector muy chico de taxistas. Estos señores pasan por al lado de tu auto y te agreden verbalmente", agregó Gaitán.

Natalia Gaitán, presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Gaitán manifestó que hace pocos días hubo incidente en el que una mujer taxista "que fue echada de la parada de la Terminal de Omnibus".

Gaitán remarcó que ese punto de la ciudad "es una de las tantas paradas de la ciudad y como tal es libre, no tiene dueños. Cualquier trabajador taximetrista habilitado tiene todo el derecho de ir a levantar pasajeros en ese lugar".

La representante de las mujeres taxistas agregó que ella tomó cartas en el asunto para defender a su compañera y así se enteró que este hombre era una persona conocida. "Era del mismo grupo que yo había denunciado meses atrás por tirar líquido de freno a mi auto. Este tipo me acusó de buchona y de manejar como títeres al resto de las mujeres. Es más, llegó a decirle a la policía que yo gustaba de él y que por eso lo vivía denunciando. Nada que ver".

"Los inspectores de tránsito están desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Pero entre la hora 0 y las 6 no hay ningún inspector", expresó Gaitán.

La representante de las mujeres choferes aclaró que las intimidaciones y los hechos de violencia se dan "aunque estén los inspectores. Se realizan controles en la Terminal, pero cuando un de los inspectores está ocupado con otro taxis, los violentos te pasan por al lado del auto y te pueden llegar a decir lo que se te ocurra para denigrar a una mujer. Te insultan por gorda, flaca, negra, blanca. Todo el tiempo te dicen que vas a buscar hombres en lugar de ir a trabajar. Si yo no manejo el taxi no genero ingresos. Si tuviera la necesidad de buscar un hombre, no lo haría arriba del taxi".