Mujeres taxistas denuncian maltrato y apretadas en la terminal de ómnibus

Los taxistas de la parada de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno le dijeron que "iba a aparecer en una zanja". La víctima de la amenaza fue Soledad, una de las 400 taxistas integrantes de la Asociación de Mujeres Conductoras (AMC), la entidad que denuncia que la parada de calle Santa Fe junto a la terminal virtualmente "tiene dueños" que se manejan con aprietes, intimidaciones y agresiones. Tienen filmaciones de los momentos de inquietud que pasaron en más de una oportunidad, pero no son las primeras en denunciar estos métodos violentos. Y las respuestas oficiales nunca llevaron a medidas concretas.

Soledad contó que el pasado 2 de abril una pasajera quiso tomar su taxi en la calle lateral de la terminal de ómnibus. "Ahí ya tuve los primeros problemas con la gente que para en este sector. Pude llevarla, pero antes me agredieron, nos cercaron con los autos, me dijeron que me tenía que ir, que íbamos a aparecer en una zanja", narró.

Embed

Dijo que los "dueños" de la parada son taxistas liderados —entre otros— por "uno que apodan Toba". Soledad recordó que "las paradas tienen que ser libres", que "el pasajero elige quién lo lleva porque el pasajero paga", pero en la práctica este principio no se respeta en la terminal. "Por el maltrato recibido parece una parada privada", aseveró, mientras mostraba los videos que se viralizaron en las redes sociales.

Embed Aseguró que los taxistas de esa parada obligan a cualquier otro chofer que se acerque a estacionar "fuera" de la parada, sobre la derecha, donde un cartel municipal asegura que allí está "prohibido estacionar". Soledad contó que, según los "códigos" del lugar, cada diez taxis "amigos" se permite un viaje de los taxistas que vienen "de afuera".

Embed En abril de 2015 se aprobó por unanimidad en el Concejo un proyecto para que el municipio instalara puestos fijos de control en las paradas de taxis de la terminal. Nunca se implementó.

