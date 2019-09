Muestra de esculturas en el Concejo

Una muestra de esculturas del ingeniero Rubén Gagliardo se inaugurará el próximo viernes, a las 12, en el Salón Puerto Argentino del Concejo Municipal (Córdoba 501). La exposición que lleva el nombre "Dar a luz" está organizada por La Casa del Artista Plástico.

"Después de años de ejercer mi profesión de ingeniero, realizando numerosas obras en el país, y como docente disfrutando de las matemáticas, he descubierto que hay otras formas de pensar y expresarse. Las encontré a través de las incursiones en la escultura, ya no guiado por la razón y la lógica, sino priorizando mis estados de ánimos y sentimientos. Par mí la escultura es un lenguaje tan o más concreto que la palabra escrita, me permite expresar los niveles más profundos de pensamiento, recrear mis sueños y experiencia de vida", sostiene Gagliardo.

La curadora de la muestra es la licenciada en Bellas Artes Silvana M. López Marelli. "Impulsado por su pasión por el hacer, su proceso creativo es versátil, asume con igual compromiso la construcción de una ruta que el modelado de una pequeña figura. Es inagotable, a 50 años de haber comenzado, sigue innovando", sostiene López Marelli. Y prosigue analizando la obra de Gagliardo: "Es resiliente, busca en las adversidades nuevas posibilidades. Es expansivo, analiza la obra terminada y vuelve a crear con voluntad de mejora continua. Es colaborativo, procura incentivar a los demás para que también crezcan, y posee profundas convicciones morales, su principal orgullo es saber que su familia comparte valores de cuidado, protección y continuidad y que, habiéndolos transformado en un modo de identidad, los transmiten a los demás para crear el capital que considera más valioso, tanto para la empresa como para la comunidad: el compromiso emocional de pertenencia y la unión de todos los miembros".

"Dar a luz" es una selección de nueve esculturas realizadas por Gagliardo entre 2005 y 2016.