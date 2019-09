El Sindicato de Trabajadores de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario movilizará hoy cerca de 90 camiones hasta la alcaidía ubicada en 27 de Febrero al 7800 para denunciar la "injusta" detención de Guido Andrada, el hijo del secretario general de ese gremio, Marcelo "Pipi" Andrada. El joven de 21 años fue detenido el viernes pasado tras ser sorprendido en un control de rutina al mando de un Honda Civic junto a un hombre que estaba armado con una pistola calibre 9 milímetros. Fuentes gremiales prometieron un "masivo acto" para denunciar la "detención política" de Andrada, pero remarcaron que no afectarán el servicio.

Paralelamente, el abogado del hijo del líder gremial, Jorge García Cupe, adelantó que hoy presentará una apelación y solicitará la libertad de su defendido. "Andrada es un muchacho sin antecedentes que estaba llevando a compañeros de trabajo a su casa. Ya había dejado a otros y sólo le faltaba uno cuando fue detenido en un control policial donde se detectó que su compañero estaba armado", subrayó el letrado, al tiempo que destacó que su representado "desconocía hasta ese momento la presencia del arma en su vehículo".

La detención de ambos hombres se produjo en la tarde del viernes pasado en el marco de un control de rutina en Campbell y Juan B. Justo, en la zona noroeste de la ciudad.

Andrada iba al mando de un Honda Civic junto a Sandro José Maidana, de 37 años, la persona a quien los uniformados le encontraron el arma de grueso calibre.

De acuerdo a la información oficial, un cruce de datos permitió detectar que unos cuatro meses antes Maidana había sido condenado por balear y golpear a un automovilista (ver aparte).

Masivo

Las fuentes gremiales consultadas ayer anticiparon una concentración masiva de camiones esta mañana ante las puertas de la nueva Alcaidía Regional. Según destacaron, a las 11.30 se realizará un acto del que está previsto que participen unas 40 entidades, entre las que se alistan el Movimiento Obrero Rosarino y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

"Lo que vamos a denunciar es la injusta detención del hijo de Pipi Andrada, que sin dudas es un preso político y está mal detenido. No tiene antecedentes y no estaba armado, sino que sólo acompañaba a quien sí lo estaba", detalló un vocero del Sindicato de Recolectores de Residuos.

Desde el gremio se anticipó que esta mañana llevarán "entre 80 y 90 camiones" hasta el penal de 27 de Febrero y Circunvalación. "Vamos a movilizar los camiones de las tres empresas que prestan el servicio en la ciudad, pero igual vamos a dejar una guardia mínima para que no se resienta el servicio de recolección", detallaron.

El hijo del sindicalista está detenido en la planta alta de la flamante Alcaidía Regional, en un sector donde hay 12 pabellones de 10 celdas individuales.

El lunes pasado le imputaron el delito de portación ilegal de arma de guerra y el juez de primera instancia, Florentino Malaponte, le dictó la prisión preventiva por el término de 90 días.

Para quien lo acompañaba al momento de la detención y quien efectivamente portaba el arma, el magistrado también fijo el mismo plazo de prisión preventiva, le imputó igual delito pero agravado, ya que contaba con una condena anterior.

Al cierre de esta edición, desde el área de Higiene Urbana del municipio indicaron que no habían recibido una comunicación oficial por parte del gremio anunciando la realización de alguna medida sindical. No obstante, el gremio remarcó que la movida no afectará el servicio que se presta en la ciudad.