Motochorros en el macrocentro: vecinos de Italia al 300 pusieron carteles de advertencia en la calle

José, un vecino de la zona, contó este martes al programa “El primero de la mañana” de LT8 que hace pocos días sufrió un asalto a las seis y media de la tarde cuando sacó a pasear al perro.

Italia al 300 advertencia por motochorros.jpg Otro de los carteles exhibidos en Italia al 300 que pone en alerta a vecinos ante el acecho de delincuentes en moto. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

“Aparecieron dos personas en una moto. Primero me hicieron un par de preguntas sobre un dentista como para entrar en confianza, pero después hicieron un gesto como de sacar un arma y me pidieron el teléfono. Fue a plena luz del día”, recordó José.

El vecino dijo que el barrio “parece una zona liberada, durante la tarde no hay nadie, ni policía ni nadie. Hace un año que vivo acá, pero no se ve a ninguna fuerza policial recorrer esta zona. Por ahí, se vas hasta bulevar Oroño por ahí, se ve algún uniformado, pero acá no se ven. Creí que viviendo en el centro estaría más seguro, pero no fue así”, agregó.