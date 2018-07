Morini le respondió a Dietrich y dijo que es un "yuppie nuevo al que falta gastar zapatillas"

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, salió al cruce de las críticas que lanzó el ministro de Transporte de la Nación sobre la gestión del gobierno provincial y disparó: "A muchos de estos nuevos yuppies que vienen a darnos recetas a nosotros les hace bastante falta gastar zapatillas".

La respuesta de Morini está atada a los cuestionamientos que hizo Dietrich hoy, en el marco del Foro de Economía y Negocios realizado en la Fundación Libertad. El ministro criticó la "falta de eficiencia" del gobierno de Miguel Lifschitz en el manejo de las obras en el aeropuerto de Rosario.





La disputa entre el gobierno nacional y la gestión de Lifschitz sumaron un capítulo cuando ayer, desde Sudáfrica, el presidente Mauricio Macri acusó al gobernador de Santa Fe de tener un doble discurso. "Coincidimos en casi todo cuando hablamos en privado y casi nada en público", disparó el primer mandatario.

"Quisiera llevarlo al ministro Dietrich, que habla de tanto apuro, y mostrarle que hace dos años y medio que se hicieron cargo de la gestión y no pudieron terminar la autovía a Rafaela".

Morini, quien estuvo presente en la Fundación Libertad, aprovechó la oportunidad para responder a los dardos del gobierno nacional.

En declaraciones al programa Trascendental, que se emite por La Ocho, replicó: "Es una mirada que tienen ellos, pero las comparaciones en ese aspecto no son tan buenas. Quisiera llevarlo al ministro Dietrich, que habla de tanto apuro, y mostrarle que hace dos años y medio que se hicieron cargo de la gestión y no pudieron terminar la autovía a Rafaela. Entonces, que me viene a hablar a mí de estas cosas o decir que el gobernador de la provincia tiene que trabajar más".