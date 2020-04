Moretti: "En las últimas crisis perdimos todos,menos los bancos"

El sector industrial sigue reclamando al gobierno nacional que el sistema financiero se ponga a tono en medio de la emergencia desatada por el coronavirus y reclama una sustancial rebaja de tasas de interés por parte de las entidades para impulsar el sistema productivo. "En 2001 perdimos todos, menos los bancos, en 2008 ocurrió lo mismo, en estos últimos cuatro años perdimos 20 mil empresas pymes y el sector financiero ganó como nunca", dijo el Guillermo Moretti, vicepresidente de Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) tras participar de la reunión en Olivos con el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con el programa Valor Agregado, que se emite por Radio Universidad de Rosario, el dirigente señaló que valora las herramientas que el Estado puso a disposición del sector pyme en medio de esta crisis, aunque apeló a una mayor sintonía fina. "Le dije al presidente que la política está haciendo un esfuerzo, como lo están haciendo los trabajadores, la gente de la salud, las empresas", dijo Moretti. Sin embargo, le expliqué que "para aunque hay créditos a una tasa nominal anual del 24 por ciento, esa tasa al hacerse efectiva ya es del 26 por ciento y al ver el Costo Financiero Total (CFT) ya es del 32 por ciento.

Por otra parte, Moretti planteó que "hoy lo que está trabajando de la industria, en términos totales, es el 20 por ciento, que son los rubros denominados esenciales". Frente a eso, explicó que "hay muchísimas empresas en las que están escaseando insumos" y se detienen las cadenas de producción.

Para afrontar esto, "estuvimos trabajando desde cada empresa, las cámaras, la UIA, el comité de crisis y ahora quedamos para el martes (mañana) donde habrá una reunión tripartita, entre la CGT, el Estado y los médicos de epidemiología, para preparar cómo se puede ir saliendo desde el 13 de abril de esta cuarentena", dijo.

Moretti explicó que el presidente de Fisfe, Víctor Sarmiento le comentó que en la localidad santafesina de Esperanza había empresas que no tenían insumos debido a que las provincias de Misiones y Entre Ríos no dejaban trabajar a los aserraderos. "Así no había madera para hacer pallets. Y al no haber pallets, no hubo en algunas como trasladar productos esenciales. O no había celulosa y no hubo papel para hacer envoltorios", relató, para dar cuenta de las dificultades que se presentan en este escenario.

El dirigente industrial contó que en otros países, como Estados Unidos, hay problemas en el sector de medicamentos. "India le cortó suministros y los norteamericanos se están quedando los norteamericanos con menos remedios de los que necesitan. Nosotros como país no podemos permitir que pase eso", planteó el dirigente fabril.

Nuevos paradigmas

Moretti explicó que la crisis por el coronavirus es difícil de dimensionar y en diálogo con el presidente Alberto Fernández, este les contó la experiencia que tuvo durante su último viaje a Europa, en febrero. "Estuvo con el presidente de Italia, el de Francia, de España, de Portugal y la canciller alemana y la única que le habló del coronavirus, fue Angela Merkel", relató el dirigente santafesino. También comentó que el presidente les dijo que la canciller alemana ya estaba dimensionando el impacto del coronavirus, que cuantificaba en 600 mil millones de dólares.

Frente a esto, y tras la salida de la cuarentena, Moretti estimó que el mundo será otro. "Acá lo que se vienen son cambios de consumo, en todo el planeta. Cuando abran todo, ¿alguien piensa que la gente volverá a ir al cine, o a un recital o a comer afuera, como lo hacía hasta hace dos meses?", se preguntó el industrial.

"Aún teniendo el dinero, las pautas van a cambiar. Los zapatos o la camisa, ¿se van a comprar de la misma manera? Hay cosas que en estos días pasaron de ser necesarias, a ser secundarias y entonces, la oferta y la demanda que haya de acá en más también se modificará", sentenció a la hora de plantear el impacto sobre el sector industrial.

Créditos del Bice para mipymes

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), informó que destinará $ 1.000 millones en líneas de capital de trabajo para micro y pequeñas empresas (mipymes), a un tasa del 19% anual con aval del SGR y a un plazo de 12 meses. La cartera productiva nacional indicó que “la iniciativa sigue los lineamientos del Banco Central de la República Argentina, en el marco de las medidas extraordinarias tomadas para aliviar el impacto de la pandemia en la economía y el objetivo es asignar fondos para apoyar a las cadenas de pagos de los segmentos pyme y mipyme”.