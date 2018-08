El Concejo municipal vivió esta tarde una de las sesiones más calientes de los últimos años atizada por la corrida cambiaria que llevó al dólar por encima de los 40 pesos. "Sé que me va a interrumpir porque voy a utilizar malas palabras, señor presidente, pero la verdad que todo se va a la mierda", arrancó el titular de la bancada de Ciudad Futura, Juan Monteverde.

"Estamos frente a una de las devaluaciones más brutales después del 2001", planteó Monteverde: "Estos tipos no nos van a dejar país. Aquí hay uno que casi no participa de la sesión y se la pasa con el celular", dijo, y descerrajó: "Cobrás 90 lucas, López Molina, rata, y con lo que valen tus zapatos viven tres familias", le espetó, mientras el edil macrista ya ganaba uno de los laterales, seguido por tres compañeros de bancada: Renata Gigliotti, Agustina Bouza y Agapito Blanco.

Mientras, permanecieron sentados Anita Martínez, Gabriel Chumpitaz y Carlos Cardozo.

"Opiná de lo que está pasando en el país, López Molina, no te escondás", siguió a los gritos Monteverde. "Lo están destruyendo y no tenés la valentía de quedarte a debatir. Se creen los dueños de los votos pero el año que viene no los va a votar nadie", pronosticó.

Monteverde se envalentonó pero tuvo una frase cuestionable. Hablando de los sufrimientos de la población y seguramente recordando los tristes episodios de 2001, avisó: "Cuando la gente venga a prender fuego este edificio, yo voy a estar con la gente y con la nafta".

"Hagamos algo, no le entreguemos la ciudad y la provincia a estos delincuentes que hacen que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres", culminó.