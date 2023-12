Monteverde criticó el discurso de asunción de Javkin: "Ya no tiene más excusas"

El ex candidato a intendente y edil de Ciudad Futura apuntó contra los dichos de Pablo Javkin y exigió resultados en su nueva gestión

Juan Monteverde apuntó contra Pablo Javkin, luego de que el radical tomó posesión de su segundo mandato. El concejal de Ciudad Futura acusó al intendente reelecto de no tener nuevas ideas y de “falta de autocrítica” durante su discurso de asunción , el cual emitió este lunes en un acto en la Vecinal de barrio Empalme Graneros.

“Después de un discurso con sorprendente falta de autocrítica y carente de nuevas ideas lo único que queda por decir es que Javkin ya no tiene más excusas. No hay a quien echarle la culpa”, fustigó el excandidato a intendente por la alianza Juntos Avancemos a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter).