Un chico fue brutalmente golpeado por varios jóvenes para robarle un par de zapatillas cuando salía de un boliche en el Parque Scalabrini Ortiz.

El hecho ocurrió el fin de semana a la salida de un boliche ubicado en Central Argentino y Echeverría, dentro de uno de los shopping de la ciudad. Como consecuencia de la paliza recibida, además de los hematomas que se le pueden ver en la cara a simple vista, Matías Llame tiene una fisura interna en la parte superior del rostro y una externa en la mandíbula.

"Estaba con un grupo de amigos y me fui para el estacionamiento. Primero me agarraron entre dos, que me querían sacar las zapatillas, y les dije que no. Y ahí vinieron tres o cuatro más y me empezaron a pegar entre todos, solamente en la cara. No tengo marcas en el cuerpo ni en ningún otro lado, tengo una fisura interna en la superior de la cara y una externa de la mandíbula", comentó Matías, visiblemente indignado.

El joven, que ya radicó la denuncia en la seccional 9ª, lo único que quiere "es que no vuelva a pasar. Ya pasó en Villa Gesell este fin de semana cuando murió en chico (por el crimen de Fernando Báez Sosa, 19 años, a la salida de un boliche). Yo perdí el conocimiento y, por suerte, los golpes fueron solo eso, golpes".

De acuerdo al testimonio del joven, los delincuentes aparentemente estaban armados.

Sobre si había mantenido alguna discusión con alguien en el boliche, comentó: "No, al contrario, salí solo porque iba a esperar a mis amigos. Me agarraron entre cinco y me sacaron solamente las zapatillas, ni la plata ni nada. Celular no tenía, porque salgo sin celular ni billetera".

matias1.jpg

La víctima espera contar con las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en la zona del boliche para volver a la Justicia. Aseguró que hoy podrían identificar el rostro de los delincuentes.

Por su parte, Laura, la madre del joven, no encuentra explicación a lo que sucedió. "Lo único que queremos es que no pase más", afirmó en diálogo con Telefe Rosario.

"No sé porque lo golpearon así, porque entre cinco lo golpearon cuando estaba tirado en el piso", relató la mamá en un sanatorio de la ciudad donde se sometió a estudios.