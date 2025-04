Modelos más viejos de taxis y remises: el Concejo amplió la antigüedad de 7 a 10 años

Según se detalla en el proyecto presentado por el concejal Fiatti, el objetivo central de estas modificaciones es "simplificar las adjudicaciones y las transferencias de los servicios públicos de taxis y remises de la ciudad, atendiendo de manera directa las necesidades manifestadas por el sector".

Y destacó: "Consideramos que este tipo de medidas son importantes para seguir generando beneficios de cara a la protección de los servicios públicos de nuestra ciudad en un momento sensible y especialmente necesario".

La gran novedad es que que el sector contará con un descuento del 50 por ciento al abonar la transferencia sobre el valor del canon, aunque quedó claro que ese beneficio sólo se aplicará "únicamente" cuando la transferencia se efectúe al contado y no se realice al mismo momento de renovar la licencia, tanto para taxis como para remises.

"Es un beneficio para todo el univeso de taxistas de Rosario porque entendemos la situación que están atravsando, por eso ponderamos un trato igualitario, más allá de los gastos corrientes que deben afrontar y la imposibilidad que se les presenta a la hora de poder acceder a un auto cero kilómetro", apuntó el presidente de la comisión de Servicios Públicos, el concejal Carlos Cardozo (PRO).

Taxis y remises: alternativas de pago de las transferencias

En tanto, para aquellos que no elijan el pago al contado, se mantendrán las alternativas ya establecidas en la normativa actual, que incluye la posibilidad de acordar un plan de pago de hasta tres cuotas sin intereses o hasta 18 cuotas, pero con intereses correspondientes.

Finalmente, desde el Concejo recordaron que la ordenanza 8.997, sancionada en 2012, ya contemplaba una quita del 50 por ciento en las transferencias, aunque se aplicaba exclusivamente a las licencias que estaban reguladas bajo aquellos términos.

Alivio y reparos del sector taxista

Si bien desde el sector taxista celebraron la medida, que viene a paliar todos los avatares que atraviesa el sector desde la pandemia a esta parte, aseguraron que el mayor foco tiene que estar puesto en los controles a las aplicaciones ilegales.

"Si estas ordenanzas no se acompañan con mayor control sobre Uber y Didi para que no puedan levantar viajes de las paradas de taxis, la situación seguirá siendo complicada. Hay una pelea comercial entre China y Estados Unidos se nos está haciendo cada vez más difícil, están regalando los viajes y se nos está complicando cada vez más la situación", alertó uno de los referentes de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca.

En ese sentido, aclaró: "No competimos contra una persona que pone su auto a disposición para salir a trabajar sino contra multinacionales que no arriesgan absolutamente nada a cambio de una ganancia sin riesgos. Si seguimos así, dentro de poco no van a quedar ni colectivos si Uber y Didi sacan viajes a 1.200 y 1.300 pesos, una una locura lo que estamos viviendo".

No obstante, aclararon que con esto requerimiento no buscan "controles represivos ni un conflicto social", pero hicieron hincapié en un estricto contralor por parte del Estado municipal para contrarrestar el avance de las aplicaciones que no están habilitadas por ordenanza.