Microcentro: conmoción por la descompensación de un hombre en una panchería

Leo es un viejo conocido para quienes trabajan en ese sector del microcentro. No es oficialmente una persona en situación de calle porque tiene su casa en el barro Toba de la zona norte, pero tranquilamente se puede afirmar que utiliza la calle como su modo de subsistencia. Este jueves, Leo hizo lo que hacía siempre. Fue hasta donde estaba Sandra, quien se gana la vida vendiendo garrapiñadas en uno de los ingresos a la Galería Rosario, y la acompañó hasta una cochera donde guarda el carrito.

Sonia Alesso: "El premio a la asistencia, cuando un maestro no llega a fin de mes, es un insulto"

Fue realmente muy fuerte ver el trabajo sincronizado de los socorristas que se iban turnando para hacer los masajes firmes sobre el pecho de Leo. Mientras tanto, la gente que pasaba por la calle comenzó a agolparse frente el local gastronómico. Además, el tránsito quedó atascado porque la ambulancia no tenía otro lugar donde detenerse para poder esperar el traslado del paciente.

Y allí fueron surgiendo más datos sobre la identidad del muchacho al que los médicos del Sies trataban de salvarle la vida. “Tiene los documentos encima”, le dijo Sandra a una mujer policía que trataba de recabar datos para tratar de ubicar a algún familiar. “Creo que tiene una hermana y vive en el barrio Toba de zona norte. Leo tiene su casita, pero siempre estaba en la calle".

Según contaron quienes lo conocen, Leo abría puertas de taxis y comía de las sobras que juntaba en la calle. Mucha veces algún "exceso" le provocaba dolor de cabeza. Sandra lo definió como un hombre "parco, pero buen tipo. No era malo. Muchas veces, en la panchería le guardaban la comida que juntaba por ahí y se lo recalentaban”, agregó. En el lugar, donde fueron testigos directos de cuando Leo perdió el conocimiento, prefirieron no hablar. Es que los masajes de RCP ya llevaban más de 15 minutos y el muchacho no reaccionaba. Finalmente, hubo un atisbo de luz y los médicos del Sies lo cargaron en la camilla, lo subieron a la ambulancia y salieron raudamente hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.