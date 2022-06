Microcentro: Bomberos Voluntarios rescataron a un mujer que se accidentó en su departamento

T odo sucedió en un edificio de San Lorenzo al 900 . Se trata de una mujer que vive en un departamento del tercer piso. Según las primeras informaciones, esta madrugada se cayó al piso y, debido a los golpes que sufrió, no pudo ponerse de pie. Así y todo, la mujer pudo tomar un teléfono y llamar a su hijo, pero el familiar no pudo abrir la puerta del inmueble. Fue entonces que llamaron a los Bomberos Voluntarios.

Verónica Fulco, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios, contó al móvil de LT8 lo ocurrido este jueves: “Fuimos solicitados por el hijo de la víctima, una mujer de unos 70 años, quien se resbaló en su pieza, cayó al piso y no podía movilizarse por sus propios medios”.

“Al arribar al lugar nos encontramos con que no teníamos acceso directo al departamento, ya que no se contaba con llaves del palier de planta baja ni de la vivienda. Por eso, con la colaboración de un vecino que nos abrió el palier. Entonces se evaluó la situación y se decidió ingresar por el balcón mediante una escalera móvil. Ingresamos y pudimos atender a la señora que estaba bien, no tenía heridas, pero estaba muy asustada y con mucho frío por haber estado durante muchas horas en el piso”, agregó Fulco.

La integrante de los Bomberos Voluntarios añadió que “el operativo de ingreso fue rápido. Si bien sabíamos que la señora estaba estable y lúcida, no queríamos perder tiempo para brindarle seguridad”.

Según trascendió, la mujer fue atendida por una empresa de emergencias que la derivó a un centro asistencial para que se realice los estudios de rigor.