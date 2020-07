“Este paro del transporte no es sorpresivo porque estamos en una crisis que será complicado superar en la medida que no hay recaudación”, planteó hoy el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, al referirse a la medida de fuerza que llevan adelante los colectiveros. Y advirtió que "deberán buscarse otras alternativas" para conseguir recursos porque la compensación mediante subsidios "tiene un límite, ya que el Estado no es un chicle"

Los choferes iniciaron desde la hora 0 de hoy una huelga por tiempo indeterminado porque las empresas no cumplieron con el pago del aguinaldo. La medida de fuerza alcanza al transporte de corta y media distancia en todo el país, menos en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde los conductores sí cobraron.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario provincial planteó que esta vez se dio la misma situación que en conflictos anteriores con relación a la abrupta caída de la recaudación desde que se inició la cuarentena.

“La crisis del transporte público producto de que cayó el número de pasajeros, y por lo tanto de la recaudación, hace que las empresas no tengan márgenes para pagar. Por eso, este paro no es sorpresivo porque estamos en una crisis que será complicado superar en la medida en que no hay recaudación”, expresó Miatello.

En es sentido, Miatello agregó: “Salimos de una situación con el aporte de los subsidios, pero rápidamente entramos en otro problema porque no alcanzan los recursos. Eso es lo que sucede en todo el interior del país”.

“Todos los actores de estación, desde el Estado, los trabajadores y empresarios, tendremos que ubicarnos ante una realidad que cambiado producto de la pandemia. En el caso del transporte probablemente sea una de las últimas actividades en ponerse en marcha en forma normal. Esto ocurrirá durante varios meses y habrá que encontrar mecanismos alternativos para compensar la caídas de recaudación”, añadió.

“Los subsidios también tienen un límite. Hay sectores de la economía que también necesitan aportes del Estado. Hay rubros que tuvieron actividad cero en la cuarentena y el Estado los asiste. El transporte está inmerso en ese problema. Si los recursos no salen de la recaudación tienen que salir de otro lugar, que sería el Estado, pero el estado no es un chicle que pueda estirar los recursos”, subrayó.