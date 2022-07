Mercado automotor: la falta de dólares empujó las ventas de autos nacionales

Al respecto, el empresario confió: “Esperábamos alguna sorpresa respecto de la cantidad de clientes, pero este lunes fue un día relativamente tranquilo”, subrayó el empresario. Y añadió: "Se hicieron las ventas que hacíamos habitualmente. Independientemente de la inquietud que teníamos sobre lo que iba a pasar con el precio del dólar met y o el blue, fue un día relativamente tranquilo. Con mucha expectativa por negocios que pudieran concretarse, pero no tenemos novedades de las terminales respecto de que se haya cerrado la facturación, ni tampoco si nos darán los autos que nos dan todos los autos de siempre".

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pesado Castro indicó que en el primer semestre de este año fue muy similar al del año pasado. “Pero el 2021 hubo otro escenario. El año arrancó con mucha disponibilidad de autos importados y después se fue bajando producto de la falta de dólares del segundo semestre”.

“Este semestre fue con mucha más producción nacional. Hubo una mejor cadencia de producción nacional y menor liberación de unidades importadas. Hay autos que no ingresan en la cantidad que podríamos necesitar, pero se ha mutado a una producción nacional. Si uno se fija en el ránking de patentamiento, dentro de los primeros diez vehículos más vendidos están las pick ups que se fabrican todas en Argentina y el Fiat Cronos y el Chevrolet Cruze, que también son de fabricación nacional”, precisó.

El empresario añadió que en su caso particular tuvo una variación hacia la venta de autos de fabricación nacional. “Los precios venían aumentando entre un 3 y 5 por ciento regularmente. Lo que pasa es que el dólar oficial no ha cambiado. Los valores no deberían tener más ajustes de lo que venían teniendo. Veremos si hay alguna dificultad para conseguir los dólares para importar los autos”, manifestó.

“Las terminales modifican los precios una vez por mes. Esperamos que siga así. El sábado estábamos todos con incertidumbre. Ahora estamos con la tranquilidad de que hay una ministra designada que dijo que seguirá las pautas que venía llevando adelante el gobierno. Eso nos da algo de certidumbre. Igualmente, sabemos que hay escasez de dólares. Se verá como se puede resolver eso”.