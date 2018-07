Mejorar la ciudad, una inquietud de los más chicos

Cuidemos los espacios públicos

Somos un grupo de alumnos de sexto grado de la escuela General Juan G. de las Heras, Nº 6057, de la localidad de Coronel Bogado, provincia de Santa Fe. Nos movilizó a escribir esta carta el hecho de que no nos gusta y nos apena mucho ver los espacios públicos de nuestro pueblo dañados. Muchas veces no encontramos con pintadas que deslucen las fachadas de los espacios, basura que contamina, bebederos que no funcionan, juegos averiados y restos de vidrios de botellas después de los fines de semana, lo que se transforma en un peligro para aquellos que quieren disfrutar de las plazas. Le pedimos a la comunidad que tome conciencia de que debemos cuidar y valorar nuestro lugar, el lugar de todos y esperamos se terminen estos actos que tanto perjudican. Debemos ser conscientes de las acciones que realizamos porque en un futuro próximo nuevas generaciones harán uso de estos espacios que hoy no estamos cuidando; y no olvidarnos que cada uno desde su lugar puede aportar su granito de arena en pos de un mundo mejor.

Alumnos de 6º grado.

Coronel Bogado

Más señales, menos choques

Les pedimos por favor, que en barrio Belgrano respeten las señales de tránsito ya que hay muchos choques, corren peligro los peatones y los ciclistas, porque autos y motos no respetan los semáforos. Por eso todos solicitamos que en las calles más transitadas como Provincias Unidas y Mendoza haya más semáforos, bicisendas, rampas para discapacitados y en las calles no hay tanto tránsito, señales de "pare", lomas de burro para disminuir la velocidad, badenes, etcétera. Esperamos su respuesta, los saludamos atentamente,

Sara López,

Sofía Palomeque,

Joaquín Álvarez,

Santiago Duarte

y Constanza Álvarez

5to grado "A"

Escuela La Inmaculada