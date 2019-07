Medidores sobre la mesa y hasta un revólver

Las situaciones de violencia hacia empleados de Aguas Santafesinas (Assa) se dan de manera frecuente, según indicaron desde el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Tal es la variedad de hechos de este tipo que, según contaron desde el gremio, hasta hubo una situación en la que un hombre pidió una reconexión mostrándole un revólver a una de las empleadas de la empresa.

"Las agresiones son frecuentes porque la gente, con la situación que está atravesando el país, lo replica en cualquier tipo de cuestiones. Y más con el tema de algo tan esencial como es el agua, algo que puede derivar en estos altercados", afirmó el secretario general adjunto de Obras Sanitarias, Silvio Barrionuevo.

El referente sindical contó que algunos usuarios "te tiran cosas arriba del escritorio, te traen el medidor roto y te dicen "tomá, acá lo tenés, no funciona". Incluso, hubo un hecho de violencia de un hombre que le mostró un revólver a una de las trabajadoras de Assa para que le reconecten el servicio".

Al respecto, consideró: "No es tan fácil el trabajo. La gente, por ahí, cree que no tener agua o que el servicio no sea el óptimo tiene que ver directamente con el trabajador".