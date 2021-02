Médicos y pacientes en riesgo piden transparencia en el plan de vacunación

Desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) reiteraron lo que vienen reclamando desde hace meses: que la distribución de las vacunas sea justa y que no quede ningún trabajador de la salud afuera. “Pedimos transparencia y una campaña bien organizada, porque así lo exigimos desde el principio. Aún queda un 40% del personal de salud de Santa Fe sin vacunarse”, dijo a este diario la representante del gremio, la dirigente rosarina Sandra Maiorana.

“De todos modos estamos mucho mejor que hace 15 días, cuando no teníamos información de cómo seguía esto. Ahora recibimos el compromiso de la provincia de que las dosis —que ya arribaron— se colocarán en el transcurso de la semana (ver página 4)”, puntualizó.

>> Leer más: Santa Fe espera más dosis para avanzar con el plan de vacunación

Maiorana recordó que cuando se inició la campaña la entidad denunció que “había lugares en los que se vacunaba al personal más expuesto, como los terapistas y, si había sobrantes, se vacunaba a gente que no era prioritaria. También señaló que, por ejemplo, en el sector privado hay médicos que cumplen tareas que los exponen especialmente y que todavía no recibieron la vacuna.

“Entendemos la complejidad de organizar la distribución y acceso en una provincia tan extensa como la nuestra, y cuando escasean las vacunas, pero es imprescindible que se vayan corrigiendo los errores que pudieron haberse cometido, incluso sin mala voluntad”.

En diálogo con La Capital, Maiorana reflexionó sobre el escándalo que se produjo por los vacunados privilegiados: “Como gremialista, como ciudadana, me da vergüenza que ocurran estas cosas. Los privilegios son inaceptables. En un momento de gravedad como el que estamos viviendo por la pandemia, donde tenemos compañeros de la Salud que han perdido la vida o enfermado gravemente con secuelas severas a causa del Covid, hay que dejar de lado las malas costumbres y las internas políticas para priorizar como nunca el bien común”.

En Rosario, puntualmente, según los registros de la Secretaría de Salud municipal hasta el viernes habían recibido el primer componente de la vacuna 2.970 agentes de salud pública, y 2.335 la segunda dosis, lo que representa algo más del 60% del total del personal inscripto.

“Las prioridades están claramente fijadas, el sistema está armado, solo tienen que cumplirse estrictamente las normas”, enfatizó Maiorana.

Respecto de los adultos mayores y personas menores de 60 años con comorbilidades, la provincia no habilitó la página para sacar turno. En los últimos días circularon links falsos con formularios de inscripción y el Ministerio de Salud tuvo que salir a aclarar que “los registros oficiales serán comunicados a través del sitio www.santafegob.ar”. Este diario pudo conocer que está previsto habilitar mañana el registro respectivo.

En dudas

Alejandra Peralta es una joven trasplantada que trabaja desde hace años por la donación de órganos y en pos de la mejor calidad de vida de pacientes que recibieron un órgano. Ayer no ocultó su tristeza por el hecho de que en el país se esté vacunando a quienes aún no están en los listados correspondientes cuando las personas con comorbilidades no tienen fecha para ser inoculadas. Muchas de ellas hace casi un año que se mantienen en fase 1 para evitar contagiarse sin salir prácticamente de sus hogares y con el temor permanente de enfermarse.

“Sabemos que en Buenos Aires trasplantados que ya tienen indicación fueron rechazados, porque a nivel oficial ni siquiera está claro si deben vacunarnos o no cuando los equipos de trasplantes ya manifestaron que no presentamos contraindicaciones para la Sputnik V. Imaginate lo que puede pasar en el interior, que somos el último orejón del tarro”, dijo.

“Uno se queda con una incertidumbre total y a raíz de todo lo que salió a la luz, el viernes sentimos una enorme desilusión. El gobierno tiene que cuidar antes que a nadie a los más vulnerables. Por eso exigimos transparencia absoluta en la campaña, en todo sentido. Hasta el momento no sabemos cuándo nos tocará”, enfatizó.

Preocupación

En el marco de las versiones que trascendieron sobre un supuesto “circuito paralelo” de vacunación en la provincia, diputados de la oposición adelantaron a La Capital que presentarán un pedido de informes en la sesión del jueves. “Nos preocupa que acá no se terminó con el personal de salud y en todos lados ya están vacunando a personas de más de 70 u 80 años y docentes”, señalaron.