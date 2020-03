Numerosos médicos argentinos se ofrecieron por redes sociales para ser consultados sobre el coronavirus y evitar, de este modo, la sobrecarga en la potencial respuesta sanitaria de los hospitales.

"El objetivo es descomprimir el sistema de salud. Si todos los que les pica la garganta terminan en una guardia va a ser muy complicado para el sistema de salud y para ellos mismos, porque se exponen a un contagio", dijo el médico Mario Fitz Maurice.

El facultativo había posteado en su cuenta de Twitter: "Hola! Soy médico de un hospital público de Caba con muchos años de experiencia en cuidados críticos, si alguien tiene una consulta sobre Covid-19, que no sea grave y con el fin de no sobrecargar los hospitales, me puede consultar por privado. Por favor difundir! Espero ayudar!".

El médico contó que brinda su teléfono para que los pacientes lo contacten y les pregunta si tienen tos, fiebre y si tuvieron contacto con gente que estuvo en países de riesgo.

"De 25 consultas que tuve hasta ahora sólo a una le dije que vaya a la guardia porque estaba con síntomas y estuvo en contacto con una persona que volvió de Italia la semana pasada", dijo Maurice.

"Hola! Soy médica infectóloga de un hospital público de Caba, si alguien tiene una consulta sobre Covid-19, que no sea grave para no sobrecargar hospitales, me puede consultar por privado", tuiteó la usuaria @ggranitos.

"Tengamos conciencia social, aceptemos y cumplamos con las medidas indicadas: distanciamiento social, un metro de distancia entre personas, toser en el pliegue del codo y no compartir mate", recomendó y agregó que "los médicos no podemos enfermarnos en este momento. Por favor no acudan a los hospitales o guardias sin antes consultar por teléfono o virtual", aseveró @ggranitos.

El médico Elías Sacoto, en su cuenta de Twitter @elielectrico, también les propuso a otros usuarios que lo consulten ante la duda por síntomas.

"Si alguien tiene un problema o duda médica y no sabe cómo actuar o no lo considera grave como para acudir a urgencias en estas circunstancias puede consultarme por privado y trataré de ayudarlo. Tratemos de no saturar las emergencias", escribió. "Buenas noches! Soy médico. Si alguien tiene un problema o duda médica, y no sabe cómo actuar o no se puede comunicar con el 107 en Caba o el 148 en Provincia, puede consultarme por privado, que dentro de mis posibilidades trataré de ayudar", tuiteó el sexólogo Alberto Pereyra en su cuenta @sexologiadoctor.

Julián Holguin, en su usuario @JulianH32587222, también se ofreció ayudar a los pacientes vía web. "Hola, soy médico experto en gastroenterología, estudiante de psiquiatría. Por la salud de nuestros pacientes enfermos crónicos y adultos mayores, quédese en casa, y si tiene alguna duda sobre mis temas de interés puede consultarme", escribió y agregó el hashtag #QuedateEnCasa.

“Me extralimité”, dijo un golpeador

El preparador físico que anteayer fue detenido en la localidad bonaerense de Olivos luego de golpear a un vigilador de su edificio que lo había denunciado por no cumplir con el aislamiento ante la pandemia de coronavirus, luego de haber regresado de los Estados Unidos, declaró ayer ante la Justicia que se defendió aunque reconoció que se “extralimitó” con la paliza, en una inédita indagatoria realizada por videollamada.