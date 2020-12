Médicos de paro por mejoras salariales anuncian más medidas para la semana próxima 

En declaraciones al programa “El primero de la mañana”, Ainsuaín destacó que “Santa Fe es la segunda provincia con más casos de Covid en general y en tasa de letalidad, y eso no ocurre sólo por problemas del sistema de salud sino por falta de control de espacio público y inversión para garantizar medidas de distanciamiento”.

“Somos la única provincia que, a pesar de sufrir disminución de su recaudación, tuvo superávit en las cuentas públicas, lograda a costa de disminución de la obra pública”, amplió el profesional.

Insuaín consideró que los profesionales fueron “empujados a esta medida, que seguirá lunes y martes de la semana que viene. Están en juego muchos servicios y la calidad del sistema de salud, con los problemas que ya arrastraba y que se profundizaron este año. Unos 8.200 profesionales estaban esperando la propuesta que no llegó. Nunca vimos un desplante de tal magnitud”.

Más reclamos

El referente de Siprus evaluó que “hoy no se consigue un médico clínico o generalista, no ya un especialista, para ir a trabajar a un centro de salud o a una guardia, porque empiezan a pagarles a partir de los tres o cuatro meses de trabajo, y hay compañeros que hace seis meses que no cobran su salario”.

También fue crítico al señalar que “nos dan entre cinco y diez días de vacaciones, después de lo pasado este año, porque no quieren pagar los reemplazos”.

“No hay otra solución” que el paro, concluyó el médico, “porque van a destruir el sistema de salud. Es tremenda la situación”.