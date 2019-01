"Me está tomando el pelo", dijo la ciclista sobre las excusas del conductor que la atropelló 

"Siento que me están tomando el pelo", lamentó esta mañana Marianela Ojeda, la joven que el pasado 1º de enero fue atropellada y abandonada en Sarmiento al 3000 por el conductor de un Toyota Etios blanco. Si bien aseguró que no siente rencor, sostuvo que el argumento aportado por la abogada, acerca de que el muchacho no la vio, es "muy rebuscado". A su vez, aseguró que aún no recibió una llamado de disculpas por parte del conductor, tan sólo lo que leyó en la edición de hoy en La Capital.

"Me enteré anoche que se iba a presentar, pero no recibí ninguna llamada ni comunicado de su parte. Pude leer una nota donde da su versión de los hechos", señaló la joven de 24 años, quien guarda reposo mientras se repone de las lesiones que sufrió tras ser atropellada en barrio Hospitales, para apuntar: "Me parece bastante insólito lo que le pasó a este pobre chico. Digo pobre porque dice que no me vio. ¿En serio? ¡Dale!".

En ese sentido, razonó: "Choqué contra su parabrisas, volé enfrente de su auto, era 1º de enero, ¿y él dice que volvía de desayunar con una amiga? Me parece que hay una tomada de pelo, muy rebuscada la abogada por el argumento que expuso".

No obstante, consideró que el conductor "debe estar asustado por las repercusiones pero cuando yo digo por los medios que nunca es tarde para arrepentirse de los errores que uno comete, porque errores cometemos todos, no me refería a saltar con cualquier cosa sino a hacerse cargo".

Consultado por Procopio 830, de La Ocho, para saber si sospechan que el joven haya estado alcoholizado, Marianela respondió: "No sé, suponer podemos suponer cualquier cosa. Yo sólo digo que me parece muy rebuscado esto que están planteando. Yo no estaba tan enojada, incluso dije que no tenía rencores. Pero ahora siento que me están tomando un poco el pelo".

Mientras el fiscal Marcelo Maximino investiga en la causa, la joven estudiante de Antropología, nacida en Santa Cruz, ya se encuentra descansando en Córdoba al cuidado de su mamá. "Estoy mejorando de a poco. Mi mamá me ceba mates en la cama y yo estoy viendo pasar mis vacaciones por la ventana. Tengo para un mes más de reposo y tres de recuperación. Ya estoy en Córdoba, me trajeron anoche unos amigos en auto. Vinimos despacito, tomando calmantes, pero no quería estar parando en casa de amigos", contó.