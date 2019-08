El jugador de Newell's Maxi Rodríguez ya había mostrado preocupación por Benjamín Biñale, el nene de ocho años que fue baleado en la cabeza cuando se disponía a jugar un partido de fútbol infantil, y le mandó un saludo en un video en el que también le deseaba una pronta recuperación. Ahora La Fiera decidió dar el presente y se acercó al hospital Víctor J. Vilela para saludar a Benja y dejar testimonio del encuentro con una selfie de ambos sonrientes, con el niño mostrándose cada día más saludable.

"Fue una visita un poco de contrabando, a escondidas", contó Soledad, la mamá de Benjamín a La Capital. Explicó: "Nosotros no queríamos que estén circulando fotos de Benja, ya me pidieron de varios lugares pero hasta que Benja no salga por la puerta grande caminando yo no quería difundir fotos", y argumentó que todavía tienen un largo trabajo psicológico por delante, ya que el nene todavía no sabe que recibió un balazo en la cabeza. "Acá tenemos tele, él mira las noticias, y no quería que se impacte antes de hablarlo con la psicóloga", dijo.

Y añadió: "Hablar esto es un paso muy importante que tenemos que dar".

Contó que logró contactar a Maxi Rodríguez gracias a amigos en común, después de que Benjamín se emocionara con el video que le grabó el futbolista. "Benja se emocionó con todos los saludos que recibió. El primero que vio fue el video que le hizo Maxi y se emocionó mucho, y como nosotros sabíamos que podíamos llegar a él hicimos el contacto", narró Soledad. "Maxi siempre le manda mensajes a mi marido y le había dicho: «Cuando Benja esté un poco mejor y me quiera conocer, yo voy». Así que hoy fue el encuentro, estuvo todo el horario de visita y charlaron mucho", contó.

Aseguró que se sacaron fotos y que el futbolista rojinegro lo invitó a un entrenamiento para que conozca a los otros jugadores. Y reveló un secreto, que quedó perfectamente disimulado por las sonrisas: el chico no es hincha de Newell's. "Benjamín es de Boca, y Maxi lo sabe", aclaró.

Benjamín, internado desde el pasado sábado 17 tras recibir un balazo en la cabeza, tuvo una acelerada recuperación. Y cada día se lo puede ver más saludable. "Ahora está comiendo hamburguesas con vegetales, algo que nunca hubiese comido en casa", sostuvo Soledad, y dijo que lo médicos todavía "no hablaron de alta. Pero yo creo que en cualquier momento nos echan, Benja se la pasa comiendo", bromeó.

La mujer dijo que Benjamín "está muy sensible, llora porque se emociona cuando le mandan saluditos, se le nota en los ojitos llorosos. Es hermoso verlo así, que tenga ese corazón".

