Más de mil rosarinos completaron los cursos de capacitación laboral

Más de mil rosarinos ya culminaron los cursos gratuitos de capacitación laboral ofrecidos desde la Dirección de Empleo de la Municipalidad. En marzo, cuando se abrieron las inscripciones de manera simultánea para la primera etapa anual de los cursos, fueron más de 2.100 los anotados. De ese total, casi el 70 por ciento fueron mujeres. Además, jóvenes de entre 18 y 30 años se convirtieron en quienes más participaron de los cursos, seguidos por el rango de entre 31 a 40 años, y de 41 a 60 años.

El acto de reconocimiento a los egresados contó con la participación de la intendenta Mónica Fein. El encuentro tuvo lugar el jueves pasado en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980), donde se anunció además la fecha de preinscripción para las nuevas capacitaciones: será desde el miércoles, a partir de las 9, a través de la página web del municipio.

"Ustedes demuestran que Rosario no baja los brazos cuando hay dificultades, no se quedan en sus casas sino que salen a encontrarse con otros, y toman la decisión de aprender cosas nuevas o de mejorar algo que ya sabían", valoró Fein ante los egresados de los 94 cursos de capacitación gratuitos. "Desde el municipio no podemos resolver cuestiones de la macroeconomía, pero sí podemos estar junto a ustedes, acompañarlos para ayudarlos a mejorar y a capacitarse en forma gratuita", agregó la intendenta, acompañada por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Germán Giró, y el director de Empleo, Marcial Sorazábal, entre otras autoridades municipales.

Durante el primer semestre de este año, fueron 94 los cursos que se dictaron en distintas instituciones locales de prestigio en sus respectivos rubros, abarcando una amplia variedad de especialidades: administración, informática, servicios, gastronomía, estética, textil y oficios varios.

En el análisis por distritos de la ciudad, el oeste y el sur fueron los que más inscriptos tuvieron, con 444 y 442, respectivamente. Luego, le siguieron el centro, con 342; el noroeste con 323; sudoeste con 308 y norte con 277.

El miércoles 15 de agosto a las 9 se abre la preinscripción a nuevos cursos de capacitación, abiertos y gratuitos.

La misma se realiza únicamente on line, a través de rosario.gov.ar, donde estarán disponibles los formularios para completar.

Para acceder a los cursos se debe ser mayor de 18 años, residir en Rosario y anotarse a uno solo, ya que los cupos son limitados.