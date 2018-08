Monteverde dijo que Cambiemos "no quiso debatir".

"Más allá de las formas, ratifico lo que dije. Lo que pasó ayer es una postal de lo que estamos viviendo. En las calles, en distintos sectores de la sociedad,hay una angustia tremenda. Hay una sensación de que la historia se repite y que siempre pierden los mismos y ganan los mismos".

el fuerte cruce que protagonizó ayer cuando finalizaba la sesión en el Palacio Vasallo y llamó "rata" a su colega de Cambiemos Rodrigo López Medina . Así se expresó hoy el concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde sobre

Eso sucedió cuando le pedía al bloque macrista que se pronuncie sobre la crisis cambiaria que afecta hace varios días al país y los ediles de ese sector se retiraban del recinto.









En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Monteverde justificó su reacción al decir que en la sesión le había pedido al bloque de Cambiemos una expresión pública sobre la difícil situación que se da en el mercado cambiario. "La bronca de ayer en el recinto fue porque otra vez parecía que la política hacía lo mismo, miraba para otro lado".

"Estaba terminando una sesión, donde no se trató ningún tema importante, y no se hizo ninguna referencia pasaba en los mercados. Cuando pedíamos una reflexión al respecto, el bloque de Cambiemos no fue quedarse a debatir, sino fue pararse y retirarse de la sesión. Mientras estábamos en la sesión, los concejales de Cambiemos estaban con sus teléfonos tuiteando consignas en favor de Macri", afirmó Monteverde.

En ese sentido, el edil remató: "Si la respuesta que dan cuando alguien los interpela es cancherear, pararse e irse de la sesión, no es muy serio. Más allá de las formas, y que a uno sale del alma lo que dice porque te indigna doblemente, estamos sentados ahí por la gente que nos votó. Cobramos un sueldo altísimo por eso, y que no estemos a la altura de las circunstancias, es lo que da más bronca. Este es el momento para que todas las instancias del Estado estemos a la altura de la circunstancias. Y lo primero que hay que hacer, es hacerse cargo".