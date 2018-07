Más de 500 prácticas no punibles al año en Rosario

El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, será uno de los 24 expositores que sentará posición hoy ante el Senado sobre el proyecto de legalización del aborto. Será su segunda vez en el Congreso, ya que también argumentó a favor de la norma en Diputados. Ahora, en la Cámara alta, buscará reflejar experiencias concretas emanadas de las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva que se desarrollan en Rosario.



Intentará mostrar, por ejemplo, que desde la aplicación amplia del protocolo del aborto no punible, en 2012, las interrupciones voluntarias del embarazo no mostraron grandes aumentos. En la ciudad, dijo, se hacen al año de 500 a 580 abortos de ese tipo. Pero ahora, a diferencia de años ha, muchos más en centros de salud, ámbitos más "cercanos y amigables", que en hospitales. "Vamos a hacer referencia a los indicadores sanitarios y equipos de trabajo que cuidan y acompañan no desde la criminalización, sino desde una perspectiva de derechos y con inclusión", afirmó en declaraciones a La Ocho.