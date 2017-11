más cerca. Jóvenes de la provincia mostraron su interés por la posibilidad de acceder a una vivienda.



La problemática habitacional quedó una vez más expuesta en la gran cantidad de inscriptos para el Procrear Ahorro Joven, que hoy cierra la inscripción, y promueve créditos para vivienda destinados a personas de 18 a 35 años: 21.619 santafesinos de ese rango etario se suscribieron y ubicaron a la provincia en el tercer lugar en cantidad de inscriptos junto con Córdoba.

Después de una fuerte demanda inicial —que colapsó brevemente el sistema, al registrarse 120 inscripciones por minuto—, hubo más de 211.000 inscritos en todo el país, y el 10% corresponden a jóvenes santafesinos.

Fuentes del sector de la construcción e inmobiliarias consultados por La Capital reconocieron que creció el volumen de llamados y pedidos de información por parte de un segmento de la población al que generalmente se le hace difícil acceder a la compra de una vivienda.

Desde el lado de la oferta, algunos constructores reconocieron un "leve" recalentamiento de precios de las viviendas como monoambientes y departamentos, pero que no llega a ser aún significativa ni a ser considerada una "burbuja".

Varias de las inmobiliarias relevadas cuando se lanzó el programa manifestaron que el despegue se empezaría a notar con la llegada del 2018, cuando los que solicitaron en este mes la línea de crédito hayan superado la etapa de papeleo.

La demanda de viviendas para ser adquiridas a través del Procrear Joven mantuvo cierta proporción con la densidad poblacional de cada de distrito. La provincia de Buenos Aires encabeza los pedidos con 90.737 solicitudes, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (27.907) y después le siguen Córdoba y Santa Fe, con poco más de 21.000 inscriptos cada una.

De acuerdo a lo recibido hasta el 2 de noviembre por el organismo nacional, la mayoría de las inquietudes fueron presentadas por solteros, con ingresos formales, y provenientes de la provincia de Buenos Aires, Caba y Santa Fe. Tal como se esperaba, la mayor cantidad de interesados surgió de las ciudades capitales y sus zonas metropolitanas de influencia.

Según los datos recogidos, los tres primeros días de inscripción fueron los que recibieron más cantidad de solicitudes: el lunes 2 de octubre 28.207, el martes 3 de octubre 29.344, y el miércoles 4 de octubre 29.670.

Nuevo espacio

"Los jóvenes generaron su propio espacio en la política, en la economía, en las empresas y en todos los ámbitos. Pero hay un espacio que por mucho tiempo fue postergado, su propio espacio: la casa propia. Es momento de que pasen de ser inquilinos a propietarios", señaló Ramón Lanús, vicepresidente de Procrear.

Más allá de que algunos pensaban que el núcleo central de las solicitudes podía llegar de familias consolidadas que se encuentran en proceso de proyectar su futuro a través del aporte de la vivienda propia, lo cierto es que las estadísticas oficiales iniciales revelan que el 71,04 por ciento de los inscriptos es soltero; el 17,87 por ciento está unido de hecho y apenas el 9,68 por ciento está casado.

Según se desprende de los datos a los que accedió La Capital, el rango etario de entre 24 y 35 años es donde se concentró la mayor parte de la demanda.

Medido por el tipo de ingreso de los solicitantes, de las estadísticas surge que 58,92% tiene sólo ingresos formales de entre dos y tres salarios mínimos, vital y móvil (esto es de entre 17.720 y 26.580 pesos). El porcentaje se eleva hasta el 62,53% si se suman los que también tienen ingresos informales.

Más de la mitad de los que solicitaron el Procrear Joven declararon que actualmente alquilan una vivienda.

En esta nueva línea, los beneficiarios del programa son los jóvenes de entre 18 y 35 años, que posean ingresos de entre 16.120 (dos salarios mínimo, vital y móvil) y 32.240 pesos mensuales (4 salarios mínimo, vital y móvil) pesos mensuales. También pueden participar los trabajadores no registrados y monotributistas.

A diferencia de otras líneas de crédito lanzada por el gobierno nacional, en este caso los interesados no requiere ahorros previos al momento de la inscripción.

M.C.



Prevé llegar a 40 mil beneficiarios en el país



En esta etapa del plan Procrear, las autoridades nacionales contemplan llegar a 40 mil beneficiarios, que luego de la adjudicación deberán ahorrar durante 12 meses en un plazo fijo UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), al menos el 5 por ciento del valor de una propiedad nueva o usada, de hasta 1.200.000 pesos. Además, recibirán un subsidio no reembolsable por parte del Estado nacional de hasta 200.000 pesos. Vale precisar que la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) es un coeficiente que ajusta las cuotas y el capital del crédito hipotecario con la inflación. Para acceder a más información sobre esta propuesta crediticia hay que ingresar en la web https://www.argentina.gob.ar/procrear/comprayconstruccion/compra/inscribite.

Allí hay que completar los datos en el formulario, y si el sitio está caído, volver a ingresar más adelante. Dentro de los 60 días hay que buscar el banco en el que se va a depositar el ahorro requerido del 5 por ciento del valor. El período de ahorro es de 12 meses.





