Mientras esto sucedía, dos policías con chalecos que estaban a modo de custodia estaban haciendo una ronda por la plaza Libertad, aunque los vecinos aseguran que desde marzo que no se veía a los uniformados en la plaza.

Tras la brutal agresión que este miércoles sufrió Sandra cuando dos personas le robaron la moto y sus pertenencias, en un hecho que conmocionó al barrio, la convocatoria fue realizada por redes sociales por vecinos de los barrios Abasto y La Sexta y amigos de la plaza López. "Exigimos seguridad" y "basta de puertas giratorias en la Justicia", fueron algunas de las pancartas que se podían leer en esta protesta que con el correr de los minutos se fue haciendo cada vez más numerosa.

"Hace dos semanas que nos venimos reuniendo con las autoridades por esta problemática. Tenemos la necesidad de que el Estado esté más presente, tanto el municipal, con la iluminación, la escamonda y todo lo que tiene que ver con ellos, como la provincia, con la policía. Lamentablemente desde el Ministerio de Seguridad nos dicen que eso pasa en todos lados y que no tienen personal. Pero si la provincia no puede le pedimos al presidente Fernández que mandé más fuerzas federales para terminar con la violencia", sostuvo un vecino transformado casi en vocero del grupo.

"En las últimas semanas hubo muchos robos en la zona. Hace mucho que no vemos patrulleros en las calles y la policía no dijo que no tenían movilidad para mandar", contó una mujer que es comerciante y que sufrió un par de robos con armas. "El momento no es nada sencillo", admitió.

plaza.jpg Imagen: captura de televisión.

Otra mujer, una de las organizadoras de la marcha, comentó que "no se puede salir a la calle, entran a los edificios, roban a los vehículos, roban en cualquier momento, la situación es cada vez más grave".

"Hay un montón de muertes por día y no se puede vivir así. Necesitamos que, si la provincia no lo puede resolver, Nación se haga cargo y mande las fuerzas necesarias para terminar con esta violencia", agregó.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, quien se hizo presente en la marcha de los vecinos, afirmó que "hay circunstancias y resultados positivos y eficientes, pero claramente esto tiene que ver con lo que nos pasa a todos los vecinos. Entendemos que es necesario mejorar la prevención en la ciudad, esto es lo que hablamos en los ámbitos de trabajo que tenemos con el Ministerio de Seguridad, que se ponga a la policía a disposición y que sean eficientes".

Y agregó: "Está claro que tenemos que mejorar, que tenemos que mejorar la prevención y tener una más eficiente prevención".

La movilización de los vecinos se cerró con un solo grito, en el que pedían "seguridad".