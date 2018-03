Marcha contra el testeo con animales

Organizaciones y personas que defienden los derechos de los animales realizarán una marcha hoy en Rosario para oponerse a un proyecto de ley que aprueba el testeo con animales. También juntarán firmas para sostener el reclamo, a partir de las 11, en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín.

La manifestación surgió a partir de un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Alejandro Echegaray, que habilita a todo tipo de experimentación con animales y ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Actualmente espera ser debatido en el Senado.

Débora Ayache, una de las promotoras de la marcha que se hará hoy, escribió una misiva que fue publicada esta semana en la sección Cartas de Lectores de La Capital, donde sostuvo: "Mientras la tendencia en el mundo civilizado es dejar a los animales tranquilos y trabajar con métodos alternativos, tales como cultivo de células madre, observación in vitro, ordenadores matemáticos y pruebas de software, entre otros, este señor (por Echegaray) y su gente imponen lo contrario".

Según expresó, el testeo en animales y vivisección no sólo constituyen prácticas aberrantes sino que no son métodos eficaces para los fines que persigue la ciencia. "Si bien tenemos similitudes con los animales no humanos, similar no equivale a igual, y así se generan falsos positivos y miles de personas mueren por año por haber sido tratadas con medicamentos testeados en animales".

Quienes convocan a juntar firmas para que el Senado no convierta en ley este proyecto hablan de "prácticas retrógradas e inhumanas" que, lejos de garantizar buenos resultados, provocan mayores inconvenientes.

Afirman que todos los casos de testeo en animales terminan con la muerte, ya que parte del proceso consiste en saber qué cantidad habría que ingerir para que nos causara la muerte".