Un radiograma del Jefe de Policía de la provincia, Marcelo Villanúa, que había dispuesto tres días antes la suspensión del servicio de patrullaje en distintos barrios de Rosario, a partir del 1º de julio, quedó sin efecto al trascender su contenido, por una contraorden del Ministerio de Seguridad de la provincia.

La comunicación interna generó preocupación y malestar al interior de la fuerza policial en la ciudad, porque interpretaban que la medida implicaba una restricción de remuneraciones al personal, dado que redundaba en el recorte de horas extraordinarias (horas Opse) que son las que se liquidan a los efectivos requeridos para el cumplimento del servicio dejado sin efecto. A la par se generó una crítica adicional que señalaba que al retirar policía de calle esta medida generaría un perjuicio en la prestación del servicio de seguridad.

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, señaló que aunque el radiograma se impartió, fue dejado sin efecto por una nueva comunicación emitida ayer. El funcionario remarcó que la primera comunicación no hubiera afectado la prestación actual del servicio porque las horas que quedaban sin asignar no estaban siendo cubiertas por distintas secciones de la policía, dado que, según sus palabras, "no tenían capacidad operativa para prestar el servicio, por estar al límite con el cumplimiento de sus tareas".

Pullaro dijo a este diario que la orden operativa de tres días antes surgió porque las partidas asignadas desde febrero para el cumplimiento de servicio, que se liquidan quincenalmente, terminaban sin ejecutarse porque no había personal disponible para efectuar las prestaciones, motivo por el cual el jefe de provincia resolvió cancelar la disponibilidad de las partidas.

"Nunca estuvo en discusión que se restaran efectivos al servicio de patrullaje en Rosario con el radiograma inicial. No se iba a desafectar a un solo policía destinado a estos operativos. Este servicio lo cubrían fuerzas provinciales diversas, mayormente la policía de Seguridad Vial, que ahora tiene como destino principal la custodia de la muestra Agroactiva y el Operativo Cosecha, por lo que no tenía personal para aportar. Lo que no se cobraba era porque no se prestaba el servicio. Pero para que no haya confusión, dimos la orden de que todo quede como estaba. Cuando haya disponibilidad de personal, que hoy no es el caso, se prestará el servicio".

El radiograma 5308/19 indicaba que "atento a lo ordenado por la superioridad, a partir del 01 de julio de 2019 se dará por finalizado el servicio de patrullajes en distintos barrios de la ciudad de Rosario bajo la modalidad Ospe, conforme a lo establecido en radiograma 3215/2019 de fecha 24/04/2019".

Atento a ello, seguía el texto, "el señor jefe de policía ordena a los directores de la Policía de Acción Táctica (PAT), al jefe de la TOE, de la Policía de Investigaciones (PDI), de la Policía de Seguridad Vial dar por finalizado el servicio en distintos barrios de la ciudad de Rosario".

Frente a la preocupación generada, el jefe de policía ordenó a los directores de esas secciones policiales dejar sin efecto el radiograma anterior. La orden del primer radiograma, según el jefe de policía, emanó de la superioridad.