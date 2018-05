Mañana vuelven a parar los docentes de la UNR

Tras una nueva oferta considerada "una muestra más de desprecio a la docencia universitaria y a la educación pública", los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), nucleados en la Coad, y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), agremiados en Sidut, rechazaron de plano el planteo hecho por el gobierno nacional en el tercer encuentro de discusión salarial que mantuvieron con las autoridades. Coad ya definió para mañana un paro de actividades y la convocatoria a participar de la Marcha Nacional de las Antorchas en Defensa de la Universidad Pública, que se llevará adelante en Capital Federal, además de la adhesión a la movilización de lucha planteada para el 23 de mayo próximo por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). En tanto, los docentes de la UTN definirán hoy sus medidas en un plenario de secretarios generales, aunque ya dejaron en claro su "rechazo" a la propuesta y su adhesión a la movilización de mañana.

La que se llevó adelante el lunes fue la tercera mesa de negociación salarial de los docentes universitarios de todo el país, donde se debate la propuesta de recomposición para un sector que tiene el acuerdo del año pasado vencido desde el 28 de febrero. Así y todo, los avances desde el primer encuentro han sido casi nulos, ya que la oferta no se mueve del 15 por ciento.

"Es una nueva muestra de desprecio a la docencia universitaria y a la educación pública por parte del Gobierno Nacional", dijeron tras el encuentro y sin medias tintas los dirigentes de Coad, y detallaron que la oferta no sólo mantuvo el porcentaje, sino que además continúa siendo en cuatro cuotas (4 por ciento en mayo, 5 por ciento en agosto, 3 por ciento en noviembre y 3 por ciento en diciembre) que no son acumulativas y no incorpora cláusula alguna que permita la revisión al final del año.

La secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela, hizo hincapié en que, "mientras el dólar escala a los 25 pesos y la inflación se dispara, el gobierno pretende que los docentes arriben a mitad de año con un aumento que a duras penas llegaría al 4 por ciento", y remarcó que, "en el contexto de brutal depreciación de los ya pauperizados salarios, esta propuesta es inadmisible y demuestra la voluntad de vaciamiento de la eEducación pública por parte del gobierno".

Medidas

Con este escenario, el plenario de secretarios generales de la Conadu, donde está contenida la Coad, ya definió una jornada nacional de protesta con paro para mañana y la movilización, a partir de las 18, en la Marcha de las Antorchas en Defensa de la Universidad Pública que se levará adelante desde el centro porteño a la plaza de Mayo, además de sumarse el próximo 23, a la Jornada Nacional de Lucha y a la Marcha Federal Educativa convocada por la Ctera.

Más allá de estas medidas ya definidas, los docentes de la UNR volvieron a convocarse ayer en asamblea en el Centro Cultural La Toma. Para la secretaria general de Coad, las resoluciones tomadas a nivel nacional en el marco de Conadu "son insuficientes para los desafíos que impone la actual situación", e insistió desde el gremio local en "la necesidad de realizar una votación nacional, como el año pasado, no sólo para resolver los pasos de un plan de lucha que debe ser más contundente, sino como herramienta para discutir la situación de las universidades nacionales y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios".

Desde Conadu Histórica y Sidut, los docentes de la Universidad Tecnológica también rechazaron la medida y convocaron a la marcha de mañana, en plaza de Mayo. El resto del plan de lucha se definirá hoy, en un nuevo plenario de secretarios generales del gremio.