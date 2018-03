Macri propone equidad salarial entre mujeres y hombres

El presidente Mauricio Macri anunció ayer el envío de un proyecto de ley al Congreso que garantice la equidad de género, la igualdad salarial en el ámbito laboral y que consolide las acciones que viene realizando el Estado para proteger a las mujeres y potenciar su desarrollo. "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre, no tiene sentido, no tiene explicación", remarcó el primer mandatario en un acto que encabezó en el Centro Metropolitano de Diseño con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Entre sus principales iniciativas se destacan la de garantizar la equidad de género, de oportunidades y de salario en todos los aspectos de la vida laboral, además de prohibir cualquier tipo de discriminación por el género o estado civil.

También elimina cualquier restricción que les impida realizar trabajos fuera del establecimiento laboral, a distancia o teletrabajo y toda traba que existiera para que se desempeñen en algunas industrias.

Apunta a otorgar la misma protección a las mujeres que a los hombres para tareas peligrosas o insalubres y a garantizar el respeto a la igualdad de género en las asociaciones sindicales.

Promueve extender las licencias para acompañar a las mujeres ante casos de violencia de género y equilibrar el tiempo entre el trabajo y la familia. En tanto, propone prolongar la licencia por paternidad de 2 a 15 días corridos, establecer 10 días corridos por año de licencia por violencia de género y ampliar las autorizaciones por trámites por adopción a 2 días seguidos y hasta 10 en el año.

También extiende la licencia por procedimientos de fertilización asistida a 5 días por año y a 10 en caso de fallecimiento de un hijo.

Y propone introducir la posibilidad para todos los trabajadores de acordar una licencia sin goce de sueldo por 30 días con el empleador y que las mujeres puedan reincorporarse a su trabajo después de la maternidad de manera part-time por 6 meses.

Además, el proyecto permite a los trabajadores que tengan a cargo a niños de hasta 4 años, programar con su empleador una reducción temporaria de su jornada laboral con una remuneración proporcional.

Desde la Casa Rosada destacaron que estos cambios "fomentan la participación de los hombres en las tareas del hogar y la crianza de los hijos, y el acompañamiento a las mujeres víctimas de género".

En paralelo, promueven el apoyo a las familias en procesos de adopción o fertilización asistida y facilitan a madres y padres el regreso al trabajo tras la maternidad o a cargo del cuidado de niños.

"Quiero decirles a todas las mujeres que confío en ustedes y que trabajo para que puedan llegar tan lejos como se lo propongan. Estoy comprometido con sus sueños, con su futuro", subrayó el jefe de la Casa Rosada.

"Siento que llegó el momento en que tenemos que dar un paso superador, que aprovechemos esta fecha para dar avances concretos, no sólo palabras. Y quiero comprometer a toda la sociedad argentina en esta tarea que es realmente impostergable, nos la debemos", enfatizó. Macri advirtió que actualmente son más las mujeres que no tienen trabajo y un empleo registrado, comparado con los hombres, y afirmó que ellas "dedican el doble de tiempo" en ocupaciones no remuneradas que limitan "sus posibilidades para desarrollar un proyecto a futuro".

"Existe esa idea equivocada de que hay trabajos para mujeres y que no son para varones. Hay algo que tenemos muy claro: estos no son temas de mujeres sino que nos involucran a todos, nos afectan como sociedad", puntualizó.

Sostuvo que bajo esa premisa "cada mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos, porque nos perdemos su talento, su capacidad, su creatividad".

"Nos perdemos la oportunidad de ser un país más fuerte, más plural, más justo" y "por eso necesitamos este profundo cambio cultural que estamos viviendo en la Argentina", subrayó el líder de Cambiemos.

"No queremos flores, bombones, no queremos que nos hagan algún descuento en alguna tienda, lo que queremos son derechos", advirtió ayer la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

La funcionaria subrayó que "este cambio vino para quedarse" y afirmó que "hoy estamos haciendo lo que había que hacer hace mucho tiempo, con valentía, con coraje y escuchando a la sociedad".

Tuñez señaló que "el año pasado el gobierno nacional invirtió 900 millones de pesos en políticas de género, y eso es un hecho histórico".En ese sentido, mencionó que desde diciembre de 2015 el gobierno adoptó una serie de acciones a través de planes para la erradicación de la violencia, del cuidado de la primera infancia, de la prevención para el embarazo no deseado y de la creación del Instituto Nacional de las Mujeres "con un presupuesto acorde".

La funcionaria remarcó que el proyecto apunta fundamentalmente a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, promover la salud sexual y reproductiva, impulsar la inserción femenina en el mercado laboral y contribuir a la igualdad económica entre géneros.

Tuñez participó del acto que encabezó el presidente Mauricio Macri junto a funcionarias, legisladoras, emprendedoras, cooperativistas e integrantes de ONGs y fundaciones.

Estuvieron la primera dama Juliana Awada; la vicepresidente, Gabriela Michetti; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Seguridad, Patricia Bullrich.